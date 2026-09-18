Patrick Vieira comenzó su etapa al frente del cuerpo técnico de la selección de Senegal con una nueva convocatoria que registró varios cambios, siendo el más destacado la ausencia del capitán Sadio Mané, estrella del Al-Nassr saudí, del próximo campamento.

Vieira, quien tomó las riendas de los Leones de la Teranga en sustitución de Pape Thiaw, anunció su primera lista de cara a los enfrentamientos ante Mozambique y Etiopía en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, antes de disputar un amistoso frente a las Comoras en Marsella.

El arranque del técnico francés llega tras un decepcionante final en el Mundial, después de la eliminación de Senegal en octavos de final ante Bélgica por 3-2, para que Vieira inicie una nueva etapa en la que busca reconstruir la selección manteniendo a varios pilares fundamentales.

Ausencia de Mané y regreso de Gueye

La lista registró la ausencia de Sadio Mané, mientras que varios capitanes mantuvieron su presencia, a la cabeza de ellos Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye.

Vieira también convocó a Pape Gueye, quien había anunciado su retirada temporal de la selección tras el Mundial mientras el anterior cuerpo técnico continuara en su cargo.

En la portería, Yehvann Diouf, guardameta del Niza, aparece a la cabeza de las nuevas opciones para ocupar el puesto de portero titular tras la retirada de Édouard Mendy del fútbol internacional.

En cuanto a la ausencia de Mané, la estrella senegalesa no ha anunciado oficialmente su retirada internacional, en un momento en el que anteriormente se había difundido un mensaje falso tras el Mundial que aseguraba su retirada, antes de que varios medios de comunicación lo reprodujeran como si fuera real.

Se espera que Vieira ofrezca más aclaraciones sobre la decisión de excluir al anterior capitán de la selección de su lista.

Malang Sarr aparece por primera vez

La lista de Vieira registró otra sorpresa, representada en la convocatoria de Malang Sarr por primera vez en su trayectoria con la selección senegalesa.

El exdefensa del Newcastle se une a un grupo de nombres que militan en las ligas europeas, entre ellos Noble Mendy, jugador del Hull City, Sadibou Sané del Mónaco y Arouna Sanganté, junto a Iliman Ndiaye, Lamine Camara e Ibrahima Mbaye.

También apareció el nombre de Ismaïla Soumaré, jugador del Rennes, dentro de la lista, en una decisión que podría representar una sorpresa ante la fuerte competencia por los puestos de la línea delantera.

Por el contrario, Vieira no convocó a Pape Demba Diop ni a Pathé Ciss al próximo campamento.

Lista completa de Senegal

Portería: Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ndiany Dembatiam, Mamour Ndiaye.

Defensa: Kalidou Koulibaly, Noble Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhaté, Mamadou Sarr, Sadibou Sané, Arouna Sanganté, Lamine Sy.

Centro del campo: Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Sabocor Ndiaye, Pape Matar Sarr.

Ataque: Ibrahima Mbaye, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Abdallah Sima, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumaré, Mamadou Diakhon, Pape Moussa Fall.