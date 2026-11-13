¿Se retirará España del Mundial 2030? La pugna por la final enciende el enfrentamiento con Marruecos

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Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, aseguró que su país no contempla retirarse de la organización del Mundial 2030, pese a la creciente disputa con Marruecos sobre el país que albergará el partido final, en la edición que está previsto organizar de forma conjunta entre España, Marruecos y Portugal.

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Louzán, durante su intervención en el programa español «El Chiringuito», afirmó que la Federación Española mantiene su deseo de acoger el partido final, aclarando que su país ya ha trasladado su postura a la Federación Internacional de Fútbol, «FIFA», partiendo de la importancia de que el encuentro de cierre del Mundial se dispute en territorio español, al ser el partido más destacado del torneo y el más seguido a nivel mundial.

Las declaraciones del presidente de la Federación Española llegaron tras la polémica que suscitó Alberto Feijóo, líder del Partido Popular español, después de insinuar la posibilidad de que su país se retire del proyecto de organización del Mundial 2030, en caso de no obtener el derecho a acoger el partido final y de concederse ese privilegio a Marruecos.

Estas declaraciones volvieron a poner el foco sobre la rivalidad entre ambos países en torno a la celebración de los partidos más destacados del torneo, pese a su participación junto a Portugal en la candidatura de organización conjunta.

Louzán señaló que era conocedor de las declaraciones de Feijóo, en las que vinculó la permanencia de España en el proyecto de organización con la necesidad de disputar el partido final en su territorio.

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Estas declaraciones reflejan la importancia del partido de cierre para los círculos deportivos y políticos españoles, dada la presencia internacional y mediática que representa su celebración, al ser el evento más destacado del mayor torneo futbolístico a nivel mundial.

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En cambio, el presidente de la Federación Española quiso aclarar la postura de la institución deportiva y separar las declaraciones políticas de la orientación oficial de la Federación, subrayando que la retirada de la organización del torneo no está sobre la mesa.

De esta manera, España mantiene su participación en la candidatura de organización conjunta, pese a que continúa la discrepancia sobre el reparto de los partidos, y en primer lugar el encuentro final que representa el eje de la rivalidad entre los socios.

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La candidatura para acoger la final goza de un interés especial en España y Marruecos, ante el deseo de cada parte de albergar el partido que presenciará la coronación del campeón del mundo en 2030.

La importancia de este encuentro no se limita a su valor deportivo, sino que se extiende a sus dimensiones mediáticas y de aficionados, ya que cuenta con un seguimiento mundial que convierte su celebración en una ganancia destacada para el país organizador.

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Se espera que la Federación Internacional de Fútbol, «FIFA», resuelva la identidad del estadio y del país anfitrión del partido final, dentro de los preparativos finales para la organización del torneo.

Y hasta que se emita la decisión, la rivalidad entre España y Marruecos sigue vigente, mientras que las declaraciones de Louzán confirman la continuidad de su país en el proyecto de la candidatura y niegan la existencia de cualquier orientación oficial hacia la retirada por la discrepancia en torno al partido de cierre.