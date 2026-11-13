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Abdelmawgood Samir
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¿Se retirará España del Mundial 2030? La pugna por la final enciende el enfrentamiento con Marruecos

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Rafael Louzán, presidente de la Federación Española de Fútbol, aseguró que su país no contempla retirarse de la organización del Mundial 2030, pese a la creciente disputa con Marruecos sobre el país que albergará el partido final, en la edición que está previsto organizar de forma conjunta entre España, Marruecos y Portugal.

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Louzán, durante su intervención en el programa español «El Chiringuito», afirmó que la Federación Española mantiene su deseo de acoger el partido final, aclarando que su país ya ha trasladado su postura a la Federación Internacional de Fútbol, «FIFA», partiendo de la importancia de que el encuentro de cierre del Mundial se dispute en territorio español, al ser el partido más destacado del torneo y el más seguido a nivel mundial.

Las declaraciones del presidente de la Federación Española llegaron tras la polémica que suscitó Alberto Feijóo, líder del Partido Popular español, después de insinuar la posibilidad de que su país se retire del proyecto de organización del Mundial 2030, en caso de no obtener el derecho a acoger el partido final y de concederse ese privilegio a Marruecos.

Estas declaraciones volvieron a poner el foco sobre la rivalidad entre ambos países en torno a la celebración de los partidos más destacados del torneo, pese a su participación junto a Portugal en la candidatura de organización conjunta.

Louzán señaló que era conocedor de las declaraciones de Feijóo, en las que vinculó la permanencia de España en el proyecto de organización con la necesidad de disputar el partido final en su territorio.

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Estas declaraciones reflejan la importancia del partido de cierre para los círculos deportivos y políticos españoles, dada la presencia internacional y mediática que representa su celebración, al ser el evento más destacado del mayor torneo futbolístico a nivel mundial.

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En cambio, el presidente de la Federación Española quiso aclarar la postura de la institución deportiva y separar las declaraciones políticas de la orientación oficial de la Federación, subrayando que la retirada de la organización del torneo no está sobre la mesa.

De esta manera, España mantiene su participación en la candidatura de organización conjunta, pese a que continúa la discrepancia sobre el reparto de los partidos, y en primer lugar el encuentro final que representa el eje de la rivalidad entre los socios.

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La candidatura para acoger la final goza de un interés especial en España y Marruecos, ante el deseo de cada parte de albergar el partido que presenciará la coronación del campeón del mundo en 2030.

La importancia de este encuentro no se limita a su valor deportivo, sino que se extiende a sus dimensiones mediáticas y de aficionados, ya que cuenta con un seguimiento mundial que convierte su celebración en una ganancia destacada para el país organizador.

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Se espera que la Federación Internacional de Fútbol, «FIFA», resuelva la identidad del estadio y del país anfitrión del partido final, dentro de los preparativos finales para la organización del torneo.

Y hasta que se emita la decisión, la rivalidad entre España y Marruecos sigue vigente, mientras que las declaraciones de Louzán confirman la continuidad de su país en el proyecto de la candidatura y niegan la existencia de cualquier orientación oficial hacia la retirada por la discrepancia en torno al partido de cierre.

Escrito porAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.

 

Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.

 

A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.

 

En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.

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