Se retira La Volpe, el villano que Boca nunca olvidará

Será uno de los entrenadores más reconocidos en México, pero en Argentina quedará en la historia como el hombre que perdió un título imposible.

Hay una frase que reza "si funciona, no lo arregles". Una frase que el siempre obstinado Ricardo La Volpe eligió obviar en sus 90 días como entrenador de Boca y que le terminaron costando no solo su cargo, un prejuicio personal, sino el tan ansiado tricampeonato, una de las conquistas de las que River siempre se jacta.

La llegada del Bigotón al Xeneize empieza luego de la eliminación de la Selección argentina en el Mundial 2006 ante . José Néstor Pekerman sentía que ya había dado todo y el golpe de aquella ¿injusta? derrota en los penales ante Alemania en cuartos de final lo obligaba a ponerle punto final a un ciclo que llevaba 12 años en la AFA. Así, Julio Grondona necesitaba un reemplazante y quién mejor que Alfio Basile, el hombre que todo lo que tocaba lo convertía en oro.

El Coco fue el sucesor del Chino Benítez y logró algo inédito: ganar todo título que se le puso enfrente. Obtuvo la 2005, el Torneo Apertura 2005, la 2005, el Torneo Clausura 2006 y la Recopa 2006. Cinco títulos en un año y dos meses, con un equipo que jugaba un fútbol de alto vuelo: al regreso de Martín Palermo, se sumaba la dupla con Rodrigo Palacio, la clase del Pocho Insúa y la aparición de un tal Fernando Gago... Parecía imparable hasta que Grondona convenció al DT de pasar al combinado nacional.

Más equipos

Entonces, La Volpe. El técnico venía de cuatro años en la Selección mexicana y más de una década en el fútbol de ese país. Había sido campeón una vez sola, en , en 1993, y luego había tenido un buen paso por entre 1997 y 2001. "No es sencillo asumir después de todo lo que se ganó. En estos días iré viendo al plantel a través de videos y de mis colaboradores, pero no iré a ningún entrenamiento ni a ningún partido. Ni siquiera puedo hablar de sistemas", decía en su presentación, un 22 de agosto. El acuerdo entre Macri y Don Julio había sido que Basile se quede hasta mediados de septiembre, para afrontar la Recopa ante Sao Paulo.

Su primer partido fue ante en una Bombonera repleta, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2006. Boca lideraba con cinco puntos de ventaja sobre Independiente y, en la previa, festejaba la obtención de un nuevo título internacional, ganado en . Estudiantes marchaba séptimo, con 10 unidades. Vuelta olímpica incluida, la primera señal negativa se observó a la salida del túnel: el flamante entrenador vestía de traje, camisa blanca y ¡corbata roja! Fue empate 0-0 y se perdió la chance de llegar al récord de 13 victorias consecutivas por torneos locales. ¿Cansancio? Tal vez.

El ciclo no seguiría nada bien: caída estrepitosa por 3-1 ante River en el Monumental y eliminación ante Nacional en la Sudamericana por penales. ¿Qué había cambiado? Menos los jugadores, todo. El Xeneize había dejado de ser un equipo directo y ofensivo, que hacía uso de sus rápidos volantes -Neri Cardozo y Ledesma o Dátolo- a ser uno más lento, que intentaba manejar la pelota desde el fondo, con Marino como enganche y Gago como único volante central. El fútbol argentino no es el mismo que el mexicano, claro. El experimento tardó en dar frutos y recién logró asentarse para la fecha 15, luego de ganarle un partido suspendido ante Gimnasia por 4-1 y encadenar otra goleada ante por 3-1. Hasta ahí, lideraba con 38 puntos. El Pincha, con 34, se acercaba en un sprint final tremendo.

El artículo sigue a continuación

Luego, la historia conocida: la posibilidad de sacar dos puntos de seis en las últimas dos jornadas gracias a esa diferencia de cuatro unidades, dos derrotas consecutivas ante y -como local-, final desempate ante el Estudiantes de Simeone y Verón en cancha de Vélez y adiós estrella. "Si pierdo este campeonato me voy", había sido el manotazo de ahogado en su última arenga. Y se fue nomás. "Vi un equipo frío hacía al resultado en aquel partido con Lanús en la Bombonera y eso me sorprendió, me dejaron muy solito. Había un aislamiento de algunos futbolistas en cuanto a la relación conmigo. No querían salir campeones", contó en 2016. "Pregúntenle a algún jugador de ese momento qué pasó", remató.

La Volpe se retiró de la dirección técnica a sus 68 años, alegando que ya se estaba llevando mal con los jugadores, un problema que lo acompañó en toda su carrera y en especial en aquellos tres meses en Boca. El hincha, en tanto, lo recordará como el hombre que rompió el juguete favorito de todos: el que parecía que no se iba a romper nunca.