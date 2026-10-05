¿Se refiere al Manchester United? Conte espera una oferta con características especiales

El veterano entrenador italiano Antonio Conte ha revelado su deseo de resucitar a un gigante en declive en su próximo proyecto como técnico.

Conte, de 57 años, se encuentra sin equipo tras su salida del Nápoles al final de la temporada pasada, después de un periodo de dos años en el que conquistó el título de la Serie A y la Supercopa de Italia.

Conte, que ya dirigió al Chelsea y al Tottenham en la Premier League, habló sobre su posible próximo paso en una entrevista con el diario inglés "The Athletic".

Conte también ha sido vinculado en el pasado con el puesto de director técnico del Manchester United.

Conte afirmó, según recogió el diario "Daily Mail": "Si voy a un club cuya historia habla por sí sola, una historia hecha de copas, títulos de liga y victorias, solo puedes honrar esa historia de una manera: teniendo la ambición de devolver a ese club, si no está hoy ahí, a pelear por esos objetivos".

Y añadió: "Soy plenamente consciente de que solo un equipo puede ganar cada año, pero debo llevar en mi corazón, y sembrar en los corazones de los aficionados, los jugadores y los directivos, esa chispa, esa esperanza que te empuja a decir: 'Por supuesto que podemos ganar'. La historia solo se construye ganando".

Y continuó: "Los clubes en los que hay presión, donde al final sabes que no vas allí solo para participar, sino para competir".

El Manchester United sigue atravesando una etapa difícil, ya que el club no gana el título de la Premier League desde la última temporada de sir Alex Ferguson en 2012-2013.

Y aunque Conte no mencionó específicamente al United, sus criterios sobre el supuesto gigante caído se interpretaron como una referencia a un grupo selecto de clubes de toda Europa, entre ellos el Manchester United.

Entre los otros equipos posibles figura la Juventus, a la que Conte ya dirigió entre 2011 y 2014, además del Milan.

Las declaraciones de Conte llegan en medio del escrutinio al que está sometido el entrenador Michael Carrick tras el mal inicio de temporada del Manchester United.

El Manchester United solo ha cosechado cinco puntos en sus cinco primeros partidos, y no ha logrado dar continuidad al impulso generado durante la segunda mitad de la temporada pasada, cuando Carrick los llevó al tercer puesto.

Ante este escrutinio, Conte, acostumbrado a incorporarse a los clubes en verano a lo largo de toda su carrera, señaló que consideraría aceptar un trabajo a mitad de temporada "si merece la pena".















