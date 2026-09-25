El periodista saudí Khalid Al-Shenaif dirigió un mensaje ambiguo, que aseguró era general, a los futbolistas que no pueden soportar las presiones que se ejercen sobre ellos.

El mensaje de Al-Shenaif llegó en medio de los ataques y las duras críticas que recibe Abdullah Al-Hamdan, delantero de la selección saudí, que llevaron a su padre a responder y a exigir a los responsables que intervengan para proteger a su hijo.

Al-Shenaif afirmó, en declaraciones a través del programa "Doorina Gheir": "Quien no soporta las presiones no juega al fútbol, que juegue al patinaje o al squash, porque el fútbol está lleno de presiones".

Y añadió: "Los jugadores reciben salarios de entre 10 y 15 millones de riales al año, ¿qué teme este jugador respecto a su vida futura?".

Y prosiguió: "Todo está disponible; si no convives con el momento que estás viviendo, no serás futbolista, debes soportar la presión, los ataques y todo, porque esa es la naturaleza de tu vida, y todo tiene su contrapartida".

Y concluyó: "Las presiones sobre los futbolistas empiezan en los entrenamientos, por parte de los entrenadores, los jugadores y las aficiones en los clubes y la selección, las lesiones, los problemas en casa y en el campo. Esto no es algo que hable únicamente de Abdullah (Al-Hamdan), sino de todos los futbolistas".

Al-Hamdan tuvo una actuación discreta durante la victoria de la selección saudí frente a su homóloga kuwaití por un gol a cero, el pasado miércoles, en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga omaní, hoy sábado, en el estadio Al-Inma, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido contra Irak en la tercera jornada, el próximo martes.