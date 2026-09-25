¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Al Nassr v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Traducido por

¿Se refiere a Al Hamdan? El Al Shanif: juega al squash o al esquí y deja el fútbol

A. Al-Hamdan
Oman vs Arabia Saudí
Oman
Arabia Saudí
Gulf Cup
Arabia Saudita
Omán

Mensaje enigmático

El periodista saudí Khalid Al-Shenaif dirigió un mensaje ambiguo, que aseguró era general, a los futbolistas que no pueden soportar las presiones que se ejercen sobre ellos.

El mensaje de Al-Shenaif llegó en medio de los ataques y las duras críticas que recibe Abdullah Al-Hamdan, delantero de la selección saudí, que llevaron a su padre a responder y a exigir a los responsables que intervengan para proteger a su hijo.

Al-Shenaif afirmó, en declaraciones a través del programa "Doorina Gheir": "Quien no soporta las presiones no juega al fútbol, que juegue al patinaje o al squash, porque el fútbol está lleno de presiones".

Y añadió: "Los jugadores reciben salarios de entre 10 y 15 millones de riales al año, ¿qué teme este jugador respecto a su vida futura?".

Y prosiguió: "Todo está disponible; si no convives con el momento que estás viviendo, no serás futbolista, debes soportar la presión, los ataques y todo, porque esa es la naturaleza de tu vida, y todo tiene su contrapartida".

Y concluyó: "Las presiones sobre los futbolistas empiezan en los entrenamientos, por parte de los entrenadores, los jugadores y las aficiones en los clubes y la selección, las lesiones, los problemas en casa y en el campo. Esto no es algo que hable únicamente de Abdullah (Al-Hamdan), sino de todos los futbolistas".

Al-Hamdan tuvo una actuación discreta durante la victoria de la selección saudí frente a su homóloga kuwaití por un gol a cero, el pasado miércoles, en el estadio Al-Inma, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27".

La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga omaní, hoy sábado, en el estadio Al-Inma, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo 27.

Arabia Saudí necesita ganar con cualquier resultado para sellar su clasificación a las semifinales del torneo del Golfo, independientemente del resultado de su partido contra Irak en la tercera jornada, el próximo martes.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google