Las negativas han sorprendido, pues el diario deportivo portugués «A Bola» informó el miércoles que el Sporting ofrecía 15 millones de euros por el extremo de 20 años y le prometía un contrato de cinco años.

Que el Watford rechace, por ahora, ofertas de decenas de millones refleja la firmeza de su directiva. El propio Irankunda quiere cambiar de equipo este verano, pese a que su contrato con los Hornets dura hasta 2030.

El Bayern Múnich, dueño de una cláusula de reventa, sigue de cerca los acontecimientos en Vicarage Road.

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¿Qué cláusula tiene el FC Bayern sobre Nestory Irankunda?

Según Sky Sports, el Bayern se reservó el 50 % de una futura venta tras traspasar al jugador hace un año. Ahora, el Watford ha adquirido diez puntos de ese porcentaje, y la cláusula de recompra ya caducó.

Desde el punto de vista financiero, el fichaje resulta lucrativo para todas las partes. El Watford pagó tres millones de euros al Bayern por Irankunda hace un año. Con un traspaso de 15 millones, el club inglés quintuplicaría la inversión. Además, gracias a la participación restante en la reventa, una cantidad millonaria irá a las arcas del equipo de Múnich.

En lo deportivo, el australiano ha vivido un año irregular: marcó cuatro goles y dio cinco asistencias en 42 partidos, pero el Watford terminó 16.º en la Championship y no ascendió.

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Irankunda ha criticado al Bayern.

En el Mundial de EE. UU., Canadá y México, el jugador de 20 años convenció: integró la lista de 26 de Australia, jugó los cuatro partidos hasta la eliminación en dieciseisavos contra Egipto y marcó un gol.

En Múnich nunca llegó a debutar con el primer equipo y se formó con el filial y la sub-19 en la Youth League. Al marcharse, criticó la falta de comunicación del club.