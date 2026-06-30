Se recrudece la pugna europea por Mustafa Shubair y el Al-Ahly fija el precio de su traspaso

Mustafa Shubair, portero del Al-Ahly y de Egipto, ha llamado la atención tras brillar en la Copa del Mundo 2026, y varios clubes luchan por ficharlo.

Esta temporada ha disputado 20 partidos con el Al-Ahly, encajando 17 goles y dejando su portería a cero en 8 ocasiones, durante 1.721 minutos de juego.

En la Liga de Campeones de África jugó 9 partidos y dejó su portería a cero en 4; en la Liga egipcia lo logró en 6 de 11.

Su regularidad con el Al-Ahly y su consolidación como titular de Egipto han transformado su imagen: de promesa a portero listo para Europa.

Según el portal «Africa Foot», un nuevo club europeo se ha sumado a la puja tras el interés serio del Troyes francés.

El informe añade que el club francés ha presentado una oferta inicial de unos 450 000 euros para convencer al Al Ahly de que ceda al portero de 26 años, lo que refleja su creciente valor en el mercado europeo.

«Africa Foot» recordó que varios clubes españoles, como Sevilla, Girona, Deportivo Alavés y Osasuna, también han seguido de cerca su rendimiento, especialmente tras su brillante actuación en el amistoso contra España en Barcelona, que acabó 0-0.

La entrada de Troyes ha abierto una nueva fase en las negociaciones, pues el Al Ahly se muestra dispuesto a vender bajo ciertas condiciones económicas.

Según una fuente directiva citada por la web, el Al Ahly no se opone a su salida si llega una oferta acorde a su nivel.

La directiva del Al-Ahly ha fijado un precio mínimo de 1,5 millones de dólares, cifra que, a su juicio, refleja el valor real del portero tras sus actuaciones con club y selección.

El mensaje del Al-Ahly es claro: apoya su salida a Europa, pero solo por un traspaso acorde a su nivel.

Mientras tanto, el Al-Ahly trabaja para asegurar el futuro del portero: renovar su contrato con un aumento salarial es una opción real, por si no llega la oferta deseada.

La incógnita es si algún club europeo presentará la oferta que convenza al Al-Ahly o si el portero seguirá con el campeón de África la próxima temporada.