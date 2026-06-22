Se recrudece la guerra por Álvarez: el Atlético, furioso, confirma que tomará medidas contra el FC Barcelona

La guerra entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid entra en una nueva fase. Los madrileños, furiosos tras las declaraciones de Julián Álvarez, presentarán una denuncia oficial ante la FIFA por contactos ilícitos entre el Barcelona y la estrella argentina, según confirmó el club a AS.

Álvarez generó revuelo tras el Argentina-Austria al afirmar que un traspaso sería «lo mejor para todos». Según Fabrizio Romano, ya hay acuerdo personal entre el jugador y el Barça, pese a que el Atlético no ha autorizado las negociaciones.

En el Atlético se ve con recelo la actuación del Barcelona y se recuerda el fichaje de Antoine Griezmann en 2019.

Aseguran que, en aquel entonces, el Barça contactó con un futbolista aún bajo contrato y en plena Liga de Campeones.

El Atlético insiste en que la salida de Álvarez al Barça es imposible: tiene contrato hasta 2030 y no negociará su traspaso. Solo se irá si se paga la totalidad de la cláusula.

Dicha cláusula asciende a 500 millones de euros. «No hay cantidad alguna por la que el Barcelona pueda fichar a Julián. No se le venderá al Barcelona», afirma el club.

El Atlético, que no tolerará prácticas ilícitas, ya denunció al Barcelona ante la FIFA.