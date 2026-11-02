El alemán Marc-André ter Stegen, guardameta del Ajax de Ámsterdam, ha revelado una faceta poco habitual de su personalidad al reconocer que no sigue los partidos de fútbol con regularidad fuera del terreno de juego, hasta el punto de que a veces le cuesta recordar los nombres de algunos jugadores a los que se enfrenta, pese a su capacidad para distinguirlos por su estilo de juego y sus movimientos sobre el césped.

En una entrevista con el diario español "El País", Ter Stegen habló con franqueza sobre su relación con ver fútbol y explicó que no dedica mucho tiempo a seguir los partidos, salvo que se trate de un duelo importante o que lo reúna con personas con las que tiene una relación personal.

El portero alemán afirmó: "La gente se ríe cuando les digo que no sé mucho de fútbol. No veo muchos partidos, salvo cuando hay buenos enfrentamientos o un partido que me interesa por una relación o un amigo".

La confesión de Ter Stegen no se detuvo en el hecho de no seguir los partidos, pues reconoció que puede olvidar los nombres de algunos jugadores a los que se enfrenta, un problema que aparece a veces durante las preparaciones técnicas y el análisis de los rivales, aunque aclaró que su memoria se centra en los detalles relacionados con su rendimiento sobre el campo más que en los nombres.

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Añadió que es capaz de distinguir a los jugadores por su forma de moverse, sus maneras de rematar y los detalles técnicos que caracterizan su rendimiento, y dijo: "Recuerdo mejor cómo se mueven en el campo, cómo rematan o algunos rasgos menos evidentes, que el nombre del jugador. Es un poco raro, pero me ocurre mucho cuando analizamos a los rivales".

El guardameta alemán señaló que la cosa podría llegar hasta la dificultad de reconocer las posiciones de los jugadores si se encontrara dentro de un vestuario con un grupo de jugadores a los que no conoce, en una paradoja llamativa dada la naturaleza de su trabajo y lo que este exige en cuanto a preparación y análisis minucioso de los rivales.

Pese a su distancia respecto al seguimiento regular de los partidos, Ter Stegen mostró un aprecio especial por el ambiente de las aficiones en los estadios y elogió el Camp Nou y la manera en que los aficionados del Barcelona reaccionan ante las habilidades individuales de los jugadores. Asimismo, recordó el ambiente que vivió en el estadio San Paolo de la ciudad de Nápoles, al considerar que la relación entre la afición y el equipo representa un aspecto fundamental de la experiencia del fútbol.