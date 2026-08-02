Adi Hütter, nuevo entrenador del SGE, cerró ahora de forma definitiva la puerta a una salida de Baum este verano. "Se queda aquí", subrayó Hütter después de la victoria por 1-0 del Eintracht en el amistoso del sábado ante el Waldhof Mannheim, equipo de la 3. Liga. "Es un jugador de la cantera. Y a un jugador joven así hay que darle también la oportunidad si tiene la calidad correspondiente, y la tiene".

Baum, que la pasada temporada apenas tuvo protagonismo en Fráncfort, había sido relacionado en las últimas semanas con varios clubes. El Hamburgo habría llamado a su puerta con insistencia, y en Dortmund Baum también era al parecer un tema. Hace unos días, Sky informó de que el director deportivo del BVB, Ole Book, había propuesto al jugador de 20 años como posible fichaje. Pero tras el mensaje de Hütter, el Borussia ya puede ahorrarse cualquier intento concreto por el jugador del Eintracht.

El austríaco, que ya entrenó al Eintracht entre 2018 y 2021 y ahora regresó, está plenamente convencido por las impresiones que Baum ha dejado hasta ahora en la pretemporada. "He dicho desde el principio que quería formarme mi propia opinión sobre él", subrayó Hütter, aludiendo así a la complicada situación reciente del joven en el conjunto de Hesse.

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Baum se formó en la cantera del SGE y ya esperaba tener muchos minutos la temporada pasada, después de que una cesión al SV Elversberg en 2024/25 hubiera ido muy bien. Book, que en marzo pasó de Elversberg a Dortmund, conoce perfectamente a Baum también de aquella etapa compartida en el Sarre. En el entonces equipo de la 2. Bundesliga, que en mayo logró de forma sensacional el ascenso a la Bundesliga, el nacido en Fráncfort rindió de forma constante: en un total de 37 partidos con el Elversberg, Baum firmó tres goles y ocho asistencias.

Sin embargo, de vuelta en el Eintracht, la temporada pasada no le fue nada bien a Baum, porque ni Dino Toppmöller ni su sucesor Albert Riera apostaron por él. Frenado además por problemas de lesiones, al final apenas sumó 71 minutos repartidos en cinco partidos oficiales.

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Con Hütter, Baum podría ahora asumir, aunque con retraso, el papel importante que esperaba. En los amistosos disputados hasta ahora, el internacional alemán sub-21 siempre ha podido arrancar como lateral derecho en una defensa de cuatro, y Hütter valora sobre todo su dinamismo y verticalidad. Todo apunta a que Baum también será titular en el arranque oficial de la temporada, el 21 de agosto en la DFB-Pokal ante el SC St. Tönis, equipo de la Oberliga, así como ocho días después en el debut en la Bundesliga ante el Union Berlin.

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El defensa, cuyo contrato se extiende hasta 2028, se siente muy cómodo en el estilo de juego con defensa de cuatro que prefiere Hütter. "Puedo recorrer la banda, hacia adelante y hacia atrás. Eso es exactamente lo que me encanta, es mi estilo de juego y me viene muy bien", explicó recientemente en el canal de YouTube del club. Dio muestra de sus cualidades también el sábado en Mannheim, cuando dio la asistencia del gol de la victoria del Fráncfort, obra de Jonathan Burkardt.

Ligado a un posible crecimiento en el Eintracht, a Baum también podría abrírsele la puerta a un regreso a la selección sub-21, con la que quiere disputar el próximo verano la Eurocopa en Albania y Serbia. Hasta ahora ha jugado cuatro partidos internacionales con la sub-21, aunque no volvía a ser convocado desde septiembre del año pasado.

A medio plazo, Baum también está considerado mientras tanto como un posible candidato para la reconstrucción de la selección absoluta bajo el nuevo seleccionador Jürgen Klopp. Este abrió explícitamente la puerta a los debutantes en su rueda de prensa de presentación, y Baum, con su estilo de juego intenso, encajaría bien en el fútbol de Klopp; además, como es sabido, Alemania no cuenta actualmente con una abundancia de laterales derechos de primer nivel.