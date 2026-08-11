Con el nombramiento de Jürgen Klopp como seleccionador nacional, la Federación Alemana de Fútbol (DFB) lo ha hecho todo bien a juicio de Manuel Neuer. "Creo que él tiene la mayor experiencia y espero que haga avanzar al fútbol alemán", dijo el portero del equipo campeón del mundo en 2014 en una entrevista con Sky. Klopp "tiene mucho que mostrar, también en su pasado".

Como sucesor adecuado en la selección, Neuer le recomienda al nuevo seleccionador a su actual suplente en el Bayern de Múnich. En Jonas Urbig se puede "confiar en cualquier caso", y él "lo ha demostrado también en todas las competiciones. Tengo muy buenas sensaciones", dijo el capitán del campeón récord, que había sido reactivado una vez más para la selección alemana para el Mundial de 2026 por Julian Nagelsmann, quien después dimitió.

¿Quién querría ser portero en el equipo de la DFB?

Recientemente, Kevin Trapp, del Paris FC, también se había postulado como guardameta para el equipo de la DFB.

Neuer volvió a dejar entrever el final de su carrera al término de la próxima temporada, aunque una vez más no quiso confirmarlo. "No, al 100 por ciento no hay nada. Tampoco está escrito en piedra, pero la probabilidad es alta", dijo Neuer. En cualquier caso, con su designado sucesor, Urbig, tiene "una relación muy abierta. Trabajamos con amor por nuestro trabajo e intentamos empujarnos mutuamente".