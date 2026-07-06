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Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Se pone en contacto Ken con Trump?… Thomas Tuchel arremete contra la «FIFA»

T. Tuchel
H. Kane
F. Balogun
Inglaterra
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Alemania
Inglaterra
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Bélgica

La decisión de la Federación Internacional desata una oleada de indignación generalizada

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, ha criticado la decisión de la FIFA de anular la expulsión del estadounidense Folarin Balogun, preguntando con ironía: «¿Debería Harry Kane preguntarle a Donald Trump?».

Balogun había visto la roja ante Bosnia en la fase de grupos y debía perderse el duelo contra Bélgica, pero la FIFA levantó la sanción invocando el artículo 27, lo que le permitió jugar.

La decisión enfureció a Inglaterra, más aún tras rumores de que el presidente Donald Trump habría intervenido.

Tras la victoria 3-2 sobre México, Tuchel declaró: «Es desconcertante. ¿Quién anula la decisión, cuándo y en qué fundamento? Queremos criterios uniformes».

El técnico alemán añadió: «No fue roja. Intervino el VAR. Se decidió. ¿Por qué anularla ahora?».

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Y añadió con ironía: «¿Anularán también la amarilla injusta a Michael Olise? ¿Recurriremos la expulsión de Jarell Quansah? ¿Debe Harry Kane pedirle ayuda al presidente Trump? ¡Quizás!».

La Federación Belga se mostró «sorprendida» y anunció que evalúa todas las opciones para recurrir la decisión antes del partido contra Estados Unidos.

Ambos equipos se medirán el lunes en Seattle bajo la sombra de la polémica.

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