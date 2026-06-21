Curazao obtuvo su primer punto en la Copa del Mundo al empatar 0-0 con Ecuador en la segunda jornada del Mundial 2026.

Hubo ocasiones para ambos equipos, pero la falta de puntería y las intervenciones de los porteros mantuvieron el marcador a cero.

Ecuador empezó fuerte y a los dos minutos falló un mano a mano que detuvo el portero Eloy Rom.

Curazao no se limitó a defender: respondió con peligro, especialmente en el minuto 30, cuando un potente disparo dentro del área fue bloqueado por la defensa, desperdiciando una clara ocasión de gol.

Al final del primer tiempo, el marcador seguía a cero tras las amarillas a Jordi Alkefar (38’) y a un jugador de Curazao (39’).

En la segunda parte el ritmo aumentó y ambos siguieron buscando el gol. Ecuador desperdició varias ocasiones, la más clara en el minuto 73, cuando el portero curazoleño detuvo un disparo con destino a la red.

En el 83’, Curazao perdió a su delantero Jürgen Locadia por lesión y entró Castanier, y el equipo aguantó hasta el final.

Se añadieron cinco minutos de descuento, pero el marcador no se movió: 0-0 final.

Para Curazao, debutante en la fase final de un Mundial, este punto marca un hito histórico.