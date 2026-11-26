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La carrera de la internacional alemana Laura Freigang se ha detenido de golpe tras recibir una sanción de 16 meses que le impide participar en cualquier actividad futbolística. La delantera del Eintracht Frankfurt se perderá el próximo Mundial femenino después de que se resolviera la disputa por varios controles antidopaje a los que no se sometió.

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Un duro golpe para el ataque de Alemania

El fútbol alemán se ha visto sacudido por la noticia de que Freigang, una de sus delanteras más destacadas, ha recibido una sanción de 16 meses. La suspensión, que comenzó oficialmente cuando la Federación Alemana de Fútbol (DFB) le notificó la decisión en junio, impide a la atacante de 28 años participar en el Mundial femenino del próximo verano.

La sanción le prohíbe participar en cualquier actividad del fútbol profesional hasta octubre de 2027. Aunque podrá volver a entrenarse dos meses antes de esa fecha para recuperar la forma, no podrá disputar partidos oficiales hasta que haya cumplido la sanción íntegra.

Los detalles de la sanción a Freigang y sus consecuencias

El caso se ha cerrado tras un acuerdo para resolver la disputa entre Freigang, delantera del Eintracht Frankfurt, la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la Agencia Nacional Antidopaje (Nada) y la Agencia Mundial Antidopaje (Wada). Según los términos del acuerdo, se determinó que la jugadora de 28 años cometió tres incumplimientos relativos a su localización y/o a los controles entre el 11 de marzo de 2025 y el 23 de febrero de 2026.

Como parte de la resolución, se anularán todos los registros individuales de Freigang desde el 23 de febrero de 2026, incluidos sus partidos disputados, goles y asistencias, aunque los resultados del Eintracht Frankfurt no cambiarán. Antes de la suspensión, la delantera había marcado seis goles y repartido dos asistencias en 11 partidos como titular en la Frauen-Bundesliga esta temporada.

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El club reacciona a la resolución

Pese a la dureza de la sanción, los responsables del Eintracht Frankfurt han elogiado la forma en que la delantera se comportó mientras se desarrollaba la investigación. Katharina Kiel, directora del fútbol femenino del club, destacó las dificultades de los últimos meses y la influencia que Freigang siguió teniendo sobre el terreno de juego pese a la posibilidad de una suspensión. En un comunicado del club, el Frankfurt también confirmó que pronto comenzarán las conversaciones para determinar las condiciones de su futuro en el club, ya que el contrato actual de la jugadora de 28 años vence el 30 de junio de 2027.

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«El acuerdo alcanzado ahora aporta claridad y permite planificar en un proceso sin precedentes para el Eintracht Frankfurt, tanto para nosotros como club, pero sobre todo para Laura. La forma en que ella y el equipo han afrontado la situación en los últimos meses, y cómo Laura dio ejemplo personalmente con su rendimiento sobre el terreno de juego durante una etapa muy difícil, merece el máximo reconocimiento. Los incumplimientos constatados, pese al acuerdo para resolver la disputa, han dado lugar a una suspensión, lo que supone perder a una jugadora clave», afirmó Kiel.

Freigang rompe su silencio sobre la sanción de 16 meses

En su respuesta a la suspensión, Freigang recalcó que nunca había sido sospechosa de dopaje, al tiempo que reconoció su responsabilidad de cumplir las obligaciones de información y defender los principios de un deporte limpio. Sin embargo, la jugadora de 28 años insistió en que su caso no era tan sencillo como podía haber parecido públicamente: «Para mí es importante subrayar una vez más que en ningún momento fui sospechosa de dopaje. Soy consciente de mi responsabilidad de cumplir las obligaciones de información y de la importancia de un deporte limpio. Al mismo tiempo, mi caso no siempre fue tan blanco o negro como pudo parecer desde fuera. Que haya aceptado un acuerdo no significa que comparta todas las valoraciones de mi caso».

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También explicó que decidió no emprender más acciones legales para evitar la considerable carga económica, mental y emocional que habrían supuesto. Al recordar este difícil periodo, Freigang dijo: «Los últimos meses han sido extremadamente difíciles para mí. Seguir adelante con procedimientos legales habría supuesto una considerable carga económica, mental y emocional. Por eso elegí este camino, con la esperanza de encontrar algo de paz, claridad y perspectiva».

Freigang también pidió disculpas a su familia, al Eintracht Frankfurt, a sus compañeras de equipo, a la selección alemana y a los aficionados por las consecuencias de la situación. Al expresar su tristeza por no poder jugar, declaró: «Soy consciente de que esta situación también tiene consecuencias para mi familia, mi club, mi equipo, la selección y vosotros, los aficionados. Quiero pedir disculpas por ello. El deporte ha definido mi vida desde que era pequeña. Me rompe el corazón no poder estar sobre el terreno de juego por ahora, ayudar a mi equipo y vivir el día a día que tanto me gusta. No me rendiré y encontraré la manera de salir adelante».