Un informe periodístico reveló el motivo de la sustitución de Joan García, portero del Barcelona, tras la primera parte del partido entre el Barça y el Racing de Santander, disputado la tarde de este miércoles en la Liga española.

El Barcelona arrolló a su invitado, el Racing de Santander, con una amplia victoria por 7-2, en el encuentro disputado en el estadio "Spotify Camp Nou".

El diario "As" señaló que una jugada extraña obligó a Joan García a abandonar el partido, ya que en los últimos instantes de la primera parte, mientras intentaba recuperar un balón que había salido del campo, el guardameta catalán resbaló sobre el césped artificial mojado, lo que provocó un movimiento antinatural y una leve torcedura en su tobillo.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora

Y para evitar más problemas, el director técnico, Hansi Flick, decidió dejarlo en el banquillo y dar entrada al portero polaco Wojciech Szczesny.

El portero suplente tuvo que trabajar duro entre las dos partes para calentar bajo las intensas lluvias que cayeron en Barcelona.

En un principio, todo apunta a que se trata de algo simple y que no impedirá a Joan García estar presente el próximo sábado en el partido ante el Sevilla en el estadio Sánchez-Pizjuán.

Pero la confirmación oficial se dará durante las próximas horas, cuando García se someta a nuevas pruebas.