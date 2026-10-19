Los minuciosos exámenes médicos a los que se sometió el internacional marroquí Ezzedine Ounahi, centrocampista del Panathinaikos griego, revelaron un diagnóstico impactante que confirma su ausencia prolongada de los terrenos de juego.

Los resultados de la resonancia magnética, realizada en la mañana de este lunes, confirmaron que Ounahi sufre una rotura muscular grave de tercer grado a nivel del bíceps femoral del muslo derecho, una lesión clasificada entre las más complejas en los protocolos médicos deportivos.

El sitio marroquí Radio Mars citó a fuentes a las que calificó de «cercanas al entorno del club griego», según las cuales el periodo de recuperación de este tipo de lesiones oscila entre dos meses y medio y tres meses, lo que significa que Ounahi se perderá, sin duda, la próxima concentración de la selección marroquí y los dos partidos de Marruecos ante Níger, previstos para los días 13 y 17 de noviembre de 2026 en Marruecos, dentro de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027.

Por su parte, el sitio marroquí Hesport citó al sitio griego «Green Corner», que informó de que esta lesión apartará a Ounahi de 15 partidos del Panathinaikos, entre el 22 de octubre actual y el 20 de diciembre próximo, que incluyen las competiciones de la Liga y la Copa de Grecia y la Liga de la Conferencia Europa.

En ese periodo, el Panathinaikos disputará 8 partidos en la Liga griega, además de dos partidos en la Copa de Grecia y 5 en la Liga de la Conferencia Europa.

La lesión de Ounahi se produjo durante el partido en el que el Panathinaikos venció al Asteras por cinco goles a uno, ayer domingo, en el marco de la Liga griega, en el que Ounahi abandonó el terreno de juego en camilla, en una escena que causó gran preocupación entre la afición marroquí y los seguidores del equipo griego.

Esta lesión llega para frenar el arranque de la estrella marroquí, que había marcado 3 goles en 8 partidos disputados en todas las competiciones desde el inicio de la temporada actual.