"Se pasó de la raya": Carragher lanza un fuerte ataque contra Lisandro Martínez

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool, atacó a Lisandro Martínez, jugador del Manchester United, tras sus últimas declaraciones.

Lisandro Martínez lanzó un duro ataque contra la directiva del Manchester United, apuntando al director deportivo Jason Wilcox, después de la derrota del equipo por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ayer martes.

Martínez dijo que la directiva fracasó en reforzar al equipo de forma suficiente durante el mercado de verano, dando a entender que el equipo (ahora) no está a la altura de competir en la Liga de Campeones.

Por su parte, a Carragher no le gustó que Martínez revelara los secretos del club en público.

El exjugador del Liverpool dijo a la cadena "CBS Sports": "Resulta gracioso que los jugadores, cuando dicen eso, nunca hablan de sus propias posiciones".

Y continuó: "Cuando uno de los defensas dice: no hicimos lo suficiente en el mercado de fichajes, no se refieren a los defensas. Se refieren a otras zonas del campo".

Añadió: "Entonces, ¿cómo crees que se sienten ahora los jugadores que llegaron al equipo en verano cuando él dice eso? Y esto no es solo una crítica mía hacia uno de los jugadores del Manchester United. No puedes criticar a las personas que están por encima de ti en rango".

Carragher prosiguió: "Creo que un club de fútbol es como tu familia, y hay muchas cosas que ocurren dentro de él. Entiendo que puede no estar satisfecho con el equipo, o que Michael Carrick no lo esté, pero como club de fútbol y como familia... cuando entráis por la puerta principal, os unís y os apoyáis los unos a los otros, y creo que un club de fútbol es así".

Y agregó: "Cuando estaba en el Liverpool odiaba que alguien hablara sin razón o criticara al entrenador, o que el entrenador criticara al consejo de administración. Se supone que somos un solo equipo".

Y señaló: "Puede que sea un poco de teatro. Pero tienes que hacer ese teatro como lo hacen las familias y como lo hacen los clubes de fútbol, y esto va a ser la comidilla de la ciudad ahora. Va a estallar, va a estallar. Creo que se pasó de la raya".

Martínez reafirmó sus declaraciones en una entrevista posterior con la leyenda del Manchester United Peter Schmeichel, al que le dijo: "No voy a callarme".

Y parece que Amad Diallo se ha sumado a la ola de críticas, ya que publicó en Snapchat: "Una vergüenza bochornosa; no encuentro palabras para describirlo".

El ambiente tenso en el vestuario ha aumentado la presión sobre Carrick antes de su decisivo viaje del domingo a Leeds.