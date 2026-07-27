¡Se paga su propio salario! 16 razones que empujan al Real Madrid a renovar el contrato de Vinicius

El diario español "As" reveló que el Real Madrid se encamina con fuerza a renovar el contrato de su estrella brasileña Vinicius Junior durante el próximo periodo, en un paso que refleja el deseo de la directiva del conjunto blanco de retener a una de sus figuras más destacadas dentro y fuera del terreno de juego, especialmente después de que el jugador brasileño se convirtiera en una fuente de enormes ingresos por sus derechos de imagen, de los que el club posee actualmente cerca del 50%, lo que le hace "pagar su propio salario", según fuentes cercanas al equipo blanco.

Según Frederico Pena, director ejecutivo de Roc Nation Sports Brasil, la agencia que gestiona la carrera de Vinicius, "el número de marcas comerciales interesadas en la imagen de Vini está en constante aumento", asegurando que el jugador brasileño, "a pesar de su corta edad, es un jugador titular en el club más grande del mundo y en la selección nacional más importante, se ha coronado campeón y estrella en la Liga de Campeones de Europa en dos ocasiones, y es un ejemplo a seguir en cuanto a perseverancia y éxito deportivo".

Una inversión exitosa

El Real Madrid busca asegurar el futuro de Vinicius, que se unió al club en el verano de 2017 procedente del Flamengo brasileño por 45 millones de euros, en una operación considerada una de las más exitosas en la memoria reciente, ya que el brasileño, de 25 años, ha disputado 375 partidos con el conjunto blanco, en los que ha marcado 128 goles y ha dado 85 asistencias, además de su papel clave en la conquista de las dos últimas Ligas de Campeones de Europa.

Pero lo que impulsa al Real Madrid a renovar el contrato de Vinicius, según "As", no se limita únicamente a sus logros deportivos, sino que se extiende al aspecto comercial y de marketing, que resulta de gran importancia, ya que la estrella de la selección brasileña se ha convertido en una figura central en el Real Madrid y en una fuente de enormes ingresos por sus derechos de imagen, de los que el club posee actualmente, tras la renovación del contrato en 2022, cerca del 50%.

16 patrocinadores y 100 millones de visualizaciones

Vinicius posee un poder de marketing excepcional que lo convirtió en uno de los futbolistas con más patrocinadores en el último Mundial, donde alcanzaron los 16 patrocinadores, ocupando el segundo lugar por detrás de Neymar, que contó con 20 patrocinadores, además de que la mayoría de las marcas comerciales vinculadas al delantero son grandes empresas o compañías multinacionales.

Desde su incorporación a la selección brasileña, Vinicius ha publicado contenido promocional de algunas de sus marcas, que ha cosechado más de 100 millones de visualizaciones, en una clara señal del enorme poder de marketing que posee el jugador brasileño, y que constituye una de las principales razones detrás del deseo del Real Madrid de renovar su contrato y asegurar su futuro con el club.

Una gran estructura organizativa: Vinicius, una "empresa" en sí mismo

Pena reveló que Vinicius ha alcanzado ahora un estatus comparable al de las empresas, dada la manera en que se gestionan sus intereses profesionales, y añadió: "Existe una estructura organizativa que incluye un director ejecutivo, un director financiero, y departamentos administrativos, jurídicos, comerciales, de marketing y de comunicación que supervisan todo, y hay decenas de iniciativas que abarcan numerosos patrocinadores, además de actividades sociales que giran en torno a su instituto, que es ahora un líder mundial en métodos de enseñanza innovadores para niños y jóvenes".

Esta enorme estructura organizativa, junto al gran rendimiento económico que Vinicius obtiene de sus derechos de imagen, constituye una de las principales razones que impulsan al Real Madrid a renovar su contrato, especialmente porque el club posee casi la mitad de estos derechos, lo que significa que la continuidad del jugador con el conjunto blanco representa una inversión económica exitosa a largo plazo.

La lucha contra el racismo: un valor añadido para la marca

Para algunos expertos, las posturas y acciones de Vinicius en la lucha contra el racismo, que siempre han sido muy precisas y contundentes, también lo han hecho más atractivo para las empresas como portavoz oficial, lo que refuerza su valor de marketing y lo hace más atractivo para el Real Madrid como jugador y símbolo comercial al mismo tiempo.

Así, parece que la renovación del contrato de Vinicius con el Real Madrid se ha convertido en una cuestión de tiempo, según lo revelado por "As", en un paso que refleja el deseo del club blanco de retener a una de sus figuras más destacadas, tanto en lo deportivo como en lo comercial, que se ha convertido en una inversión exitosa en todos los ámbitos, dentro y fuera del terreno de juego.