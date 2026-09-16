Según informa el Telegraph, el joven de 15 años quiere abandonar de inmediato a los Red Devils. Según esa información, ya habría instado a los dirigentes del club, mediante una notificación formal, a anular su inscripción, lo que le convertiría en agente libre. El paso habría provocado un "shock" en el United y sería "casi sin precedentes". No se conocen los motivos exactos de su deseo de marcharse. Sin embargo, al parecer el United todavía ve opciones de hacer cambiar de opinión a Gabriel.

Según The Athletic, mientras tanto el Real Madrid ya estaría trabajando en su fichaje. Pero también el Bayern de Múnich, el FC Barcelona y el Paris Saint-Germain estarían interesados. En el pasado, el City, rival ciudadano del United, se esforzó intensamente por fichar a Gabriel.

Gabriel juega en el United desde los once años y, gracias a sus sobresalientes actuaciones en las categorías inferiores, se ganó el apodo de "Kid Messi". Ya con 14 años jugó en el sub-18. La pasada temporada, tras marcar 23 goles en 23 partidos, fue nombrado mejor jugador de la Premier League sub-18. En agosto disputó por primera vez un partido con el primer equipo del United en un amistoso contra el Atlético de Madrid, convirtiéndose así en el debutante más joven de la historia del club.

JJ Gabriel marcó un triplete en su debut en la YL

La semana pasada, Gabriel firmó un triplete en su debut en la UEFA Youth League contra el Sabah FK (5-0). Al día siguiente, según el Telegraph, habría borrado de sus perfiles en redes sociales todos los contenidos relacionados con el Manchester United.

Supuestamente, el técnico del United, Michael Carrick, había planeado incluirle en la convocatoria del primer equipo para el partido de la Copa de la Liga contra el Brighton & Hove Albion de este miércoles. El 6 de octubre, Gabriel celebró su 16º cumpleaños; a partir de ese momento podría cambiar sin problemas a un club extranjero.

Gabriel ya ha disputado partidos con varias selecciones inferiores de Inglaterra, aunque también sería elegible para Irlanda y Chipre. Su madre tiene raíces chipriotas y su padre, Joe O’Cearuill, llegó a jugar en su día dos partidos internacionales con la selección irlandesa.