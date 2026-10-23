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El centrocampista del Barcelona Pedri ha señalado a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia y ha pedido que el argentino reciba una despedida como se merece. El internacional español también ha revelado su sorprendente afición por un club sudamericano debido a la admiración que siente por el delantero desde siempre.

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Pedri ensalza al legendario Messi

Pedri ha declarado que Messi es, indiscutiblemente, el mejor jugador de la historia del fútbol. El internacional español, que sigue siendo una pieza clave del club a las órdenes de Hansi Flick, se hizo un hueco en el primer equipo poco antes de que Messi se marchara al Paris Saint-Germain en 2021. Los dos jugadores, dotados de gran creatividad, compartieron el terreno de juego durante una sola temporada.

Pese al poco tiempo que pasaron juntos, el joven español sigue maravillado con el ganador de ocho Balones de Oro. Pedri insiste en que nadie en el fútbol puede igualar el extraordinario legado del argentino.

Una asociación que duró poco

Al recordar su etapa junto al legendario delantero, el centrocampista reconoció su frustración por lo pronto que terminó su asociación sobre el césped. Valoraba mucho la conexión que tenían, pero quería disponer de más tiempo para aprender del veterano.

«Para mí, Messi es el mejor jugador de la historia», explicó Pedri a DSports. «Sé que algunas personas tienen opiniones diferentes, pero, por lo que he visto con mis propios ojos, nadie se le acerca. Tuve la suerte de jugar a su lado durante un año entero, pero ese año se me hizo demasiado corto. Ojalá hubiera podido pasar muchos más años con él».

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Pide una despedida a la altura

Messi abandonó el Camp Nou entre lágrimas después de que las limitaciones económicas impidieran al club renovarle el contrato. Por ello, el gran ídolo del club nunca recibió una despedida tradicional ante la afición. Pedri cree que esta situación debe subsanarse en el futuro.

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«Merece una ceremonia de despedida que refleje su grandeza en el FC Barcelona», añadió el centrocampista.

El jugador de 23 años también reveló cómo su admiración por Messi influyó en sus preferencias entre selecciones: «Argentina ocupa un lugar especial en mi corazón por Leo Messi. La apoyo desde que era niño; cada vez que España quedaba eliminada de un torneo, animaba a Argentina por el cariño que le tengo a Leo desde hace años. En Argentina, soy del Newell’s Old Boys, todo por Messi».

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Preparados para el Clásico

Durante el reciente parón de selecciones, Messi disputó su último partido con Argentina, tras haber anunciado su retirada del fútbol internacional en septiembre. Ahora está centrado en sus compromisos de club con el Inter Miami, que se enfrentará próximamente a los New York Red Bulls en un partido de la Major League Soccer.

Mientras tanto, Pedri y sus compañeros del Barcelona se preparan para un Clásico crucial contra el Real Madrid este domingo.