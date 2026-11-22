Compartir Sigue a GOAL en Google

Carlos Espi admitió que el ambiente del Santiago Bernabéu le puso «la piel de gallina» después de que su gol en un rechace, en el minuto 85, sellara la remontada del Real Madrid por 2-1 ante el Celta de Vigo. El joven delantero destacó la unidad de la plantilla después de que el equipo encadenara su novena victoria, antes de la batalla del martes en la Champions League.

Anuncios

Espi culmina la remontada en el Bernabéu en el tramo final

Carlos Espi marcó en el minuto 85 para sellar la victoria por 2-1 del Real Madrid, que remontó ante el Celta de Vigo y encadenó su noveno triunfo consecutivo. Pablo Duran adelantó al Celta en el minuto 6 y Kylian Mbappe mandó un penalti por encima del larguero en la primera parte. Jude Bellingham empató en el minuto 66 antes de que Espi aprovechara un rechace tras un centro de Vinicius Junior.

El gol decisivo fue el cuarto del delantero valenciano esta temporada y mantuvo el pleno de victorias del Real Madrid en casa. Tras el pitido final, Espi admitió que el apoyo desde la grada le había impresionado.

El autor del gol decisivo confiesa que la afición le puso «la piel de gallina»

Espi explicó que todos los suplentes saltaron al campo decididos a darle la vuelta al partido y destacó tanto el espíritu colectivo de una plantilla de 23 o 24 jugadores como el apoyo de la afición local.

«Se me pone la piel de gallina», dijo Espi. «Es indescriptible todo el apoyo que siento de todos. Voy a darlo todo por los madridistas y por este club. Intento hacer lo que me pide el entrenador y aprovecharé al máximo cada minuto que tenga. Si puedo ayudar al equipo, mejor aún. Como dije el otro día, el objetivo es seguir unidos. Somos 23 o 24 jugadores y todos tenemos que remar en la misma dirección. Los que salimos lo hicimos totalmente concentrados en conseguir la victoria, y eso es lo que logramos».

Anuncios Anuncios

El fortín del Bernabéu impulsa la novena victoria consecutiva

Aunque el Real Madrid vivió una primera parte frustrante, Espi insistió en que dejarse puntos en el Santiago Bernabéu dejó de ser una opción cuando la afición empujó al equipo en la segunda mitad.

Related Topics

«La verdad es que la afición es increíble; nos apoya desde el primer minuto», añadió. «Hoy nos ha empujado. No podemos permitirnos perder puntos aquí. La verdad es que nos da muchísima energía. Fue un partido difícil que conseguimos ganar y ahora tenemos que seguir adelante, porque esto no para: hay otra batalla en la Champions League».

Toda la atención se centra en el partido de Champions League del martes

Con solo 48 horas para recuperarse de un exigente partido de liga, Espi subrayó que el Real Madrid debe trasladar de inmediato su buen momento a la competición europea.

Anuncios

«Ahora lo más importante es el martes, porque esto no para», concluyó. «Tenemos dos días para preparar el partido y vamos a por todas con toda la ilusión».