El ucraniano Artem Bondarenko, nuevo centrocampista del Al-Ahli saudí, ha puesto en un aprieto ante la afición a su entrenador neerlandés Marino Pusic, director técnico del equipo, antes del enfrentamiento ante el Al-Hazem en la Roshn League.

El Al-Ahli recibe a su rival, el Al-Hazem, este viernes, en el estadio Al-Inma de Yeda, en la séptima jornada de la Roshn League saudí.

El periodista saudí Walid Saeed afirmó, en un tuit desde su cuenta personal en la plataforma "X", que Pusic decidió dejar fuera a Bondarenko de la lista de convocados para el partido, junto al extremo brasileño Matheus Gonçalves.

Esta ha sido ya la tercera ocasión en la que el centrocampista ucraniano queda excluido de la lista de convocados desde su llegada al Al-Ahli durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Shakhtar Donetsk.

Desde entonces, Bondarenko solo ha participado con el Al-Ahli en la derrota por 1-3 ante el Al-Khaleej en la cuarta jornada de la Roshn League, y en la victoria sobre el Al-Riyadh por cinco goles a cero en la quinta jornada.

Por el contrario, el jugador de 26 años quedó fuera de la lista del Al-Ahli en la derrota ante el Al-Hilal por tres goles a cero en la tercera jornada, y también en la del Al-Qadisiya por 2-3 en la sexta jornada, antes de continuar ausente ante el Al-Hazem.

La ausencia de Bondarenko complica la situación del entrenador neerlandés Marino Pusic, sobre todo teniendo en cuenta que fue él quien pidió su fichaje, después de haberlo dirigido en el club Shakhtar entre 2023 y 2025.

La afición del Al-Ahli ya había expresado su rechazo al fichaje de Bondarenko antes de que se cerrara la operación, y también lanzó silbidos de desaprobación contra él durante el enfrentamiento ante el Al-Riyadh, quedando ausente del equipo desde entonces.

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