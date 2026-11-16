Se marchó llorando: una larga baja amenaza al talento del Barcelona

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La preocupación se ha instalado en el Barcelona por las lesiones musculares que han golpeado al filial tras la derrota por 0-1 ante el Girona B en el Estadio Johan Cruyff, un partido en el que tres jugadores sufrieron problemas físicos, entre ellos el talento maliense Ibrahim Diarra.

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Según informa el diario español «Sport», el Barcelona espera los resultados de las pruebas médicas a las que se someterán el lunes Ibrahim Diarra, Dani Ávila y Hafiz Gariba, después de que los tres jugadores sufrieran problemas musculares en la zona de los isquiotibiales.

La derrota ante el Girona B no fue el único golpe que recibió el filial que dirige Juliano Belletti, ya que las lesiones han venido a agravar los problemas del cuerpo técnico, en un momento en el que el equipo sufre una escasez de efectivos por las convocatorias de las selecciones nacionales y las lesiones previas.

El informe señala que obligar al Barcelona Atlètic a disputar el partido pese a las numerosas bajas que acumulaba le salió muy caro al equipo, que perdió su primer partido de la temporada en el Estadio Johan Cruyff y vio cómo el número de lesionados aumentaba de forma preocupante.

Dani Ávila: recaída tras volver de una lesión de rodilla

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El caso de Dani Ávila era una de las principales fuentes de preocupación en el equipo, después de que el jugador disputara sus primeros minutos de la temporada hace dos semanas, en el duelo ante el Arnedo que terminó con victoria del Barcelona por 2-1, tras recuperarse de una lesión en la rodilla.

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Después, el centrocampista descansó en el partido ante el Manresa, y estaba previsto que su regreso a la competición fuera progresivo, conforme al programa habitual de recuperación de la lesión.

Sin embargo, las bajas obligaron a Belletti a alinearlo como titular ante el Girona B, aunque eso no formaba parte de su plan de regreso progresivo.

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Apenas habían pasado cinco minutos cuando Ávila sintió un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda, por lo que tuvo que abandonar el terreno de juego y marcharse al vestuario llorando, una imagen que reflejó la enorme frustración del jugador tras su anterior periodo de baja.

Ibrahim Diarra rompe a llorar y crece el temor a una nueva lesión

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El caso más triste en el Barcelona es el del talento maliense Ibrahim Diarra, que entró como suplente en el partido, después de que el cuerpo técnico hubiera tratado su situación con cautela por su reciente historial de lesiones musculares.

Diarra había comenzado su temporada a finales del pasado septiembre, tras recuperarse de una lesión muscular, pero sufrió una nueva recaída que le apartó de la competición antes de volver poco a poco a los planes de Belletti.

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El entrenador solo le concedió ocho minutos ante el Manresa, antes de darle entrada en los minutos finales frente al Girona B, en un intento por salvar el partido y remontar el marcador.

Pero el jugador maliense no pudo completar su participación, ya que sufrió una nueva lesión en la zona de los isquiotibiales, en medio del cansancio que arrastraba el equipo y de unas circunstancias difíciles que obligaron a los futbolistas a realizar un gran esfuerzo.

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Diarra abandonó el terreno de juego entre los aplausos del público, tapándose la cara con la camiseta mientras lloraba, en una escena conmovedora que despertó la empatía de sus compañeros, que acudieron a consolarle. Incluso algunos jugadores del equipo rival quisieron mostrarle también su apoyo.

Juliano Belletti no se limitó a seguir la situación desde el banquillo, sino que esperó al jugador junto a la línea de banda para consolarle y aliviar su tristeza.

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«Sport» explica que la lesión de Diarra ha causado una gran tristeza en el filial, dado el enorme potencial del centrocampista maliense, que todavía no ha logrado librarse de los problemas físicos que frenan su continuidad y su progresión.

Las primeras previsiones apuntan a que la lesión de Diarra podría ser la más larga de los tres casos, aunque la duración de su baja dependerá de los resultados de las pruebas médicas previstas.

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Hafiz Gariba y otros casos antes del derbi de filiales

Además de Diarra y Ávila, el Barcelona está pendiente del estado del defensa Hafiz Gariba, que pudo terminar el partido ante el Girona B, pero sintió molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda al término del encuentro.

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Los jugadores se percataron de sus molestias, ya que no dejaba de tocarse la zona afectada, y además le señaló claramente a su compañero Orian Goren dónde le dolía.

El Barcelona confía en que las pruebas traigan buenas noticias sobre Gariba, que logró completar el partido pese a sentir dolor.

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El cuerpo técnico también espera recuperar a Landry Farré, que sufre una sinovitis en la rodilla derecha, y a Guillem Víctor, que tiene una rotura muscular en el isquiotibial izquierdo, antes del derbi de filiales ante el Espanyol, el próximo sábado a las seis de la tarde en el estadio de la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

No obstante, el diario señala que las opciones de que ambos jugadores lleguen al partido parecen escasas, dado el poco tiempo disponible para su recuperación.

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Antes, el Barcelona Atlètic se medirá al Can Vidalet el miércoles a las siete de la tarde en la Copa Catalunya, con la previsión de recurrir a un buen número de jugadores del Juvenil debido a la crisis de bajas que sufre el equipo.

Está previsto que los jugadores descansen el lunes y vuelvan a los entrenamientos el martes para preparar los próximos compromisos.

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Así, Belletti se encuentra ante una auténtica crisis en un momento complicado, después de que el partido ante el Girona B pasara de ser una simple derrota en el terreno de juego a un doble golpe para el filial, por las lesiones en cadena que amenazan con frenar a varios de sus jóvenes talentos, con Ibrahim Diarra a la cabeza, cuyos resultados médicos espera el Barcelona con gran inquietud.