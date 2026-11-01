Fermín López, estrella del Barcelona, zanjó la polémica sobre su vinculación con un posible traspaso al Manchester United en el próximo mercado invernal.
El periodista italiano Matteo Moretto reveló el viernes, a través de "Radio Marca", el gran interés del Manchester United en fichar a Fermín López y Pablo Barrios, aclarando que el club inglés busca un centrocampista con las características que poseen las dos estrellas del Barcelona y el Atlético de Madrid, y que ya se ha interesado por la situación de ambos jugadores.
Pero Fermín respondió con contundencia a estas informaciones, según el diario "AS", donde dijo: "¿Rumores sobre el Manchester United? No me interesa este tipo de noticias".
Y añadió: "Quiero quedarme aquí en el Barcelona el mayor tiempo posible. Espero terminar mi carrera futbolística en este club y retirarme aquí".
El contrato de Fermín López con el Barcelona se extiende hasta el verano de 2031, y esta temporada ha participado en 13 partidos, en los que ha marcado 6 goles y repartido otras tantas asistencias.