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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

¿Se marchará en invierno? Respuesta contundente de una estrella del Barcelona sobre las negociaciones con el Manchester United

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Liga de Campeones
F. Lopez
España
Inglaterra
Italia

Su contrato se extiende hasta el verano de 2031

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Fermín López, estrella del Barcelona, zanjó la polémica sobre su vinculación con un posible traspaso al Manchester United en el próximo mercado invernal.

El periodista italiano Matteo Moretto reveló el viernes, a través de "Radio Marca", el gran interés del Manchester United en fichar a Fermín López y Pablo Barrios, aclarando que el club inglés busca un centrocampista con las características que poseen las dos estrellas del Barcelona y el Atlético de Madrid, y que ya se ha interesado por la situación de ambos jugadores.

 Pero Fermín respondió con contundencia a estas informaciones, según el diario "AS", donde dijo: "¿Rumores sobre el Manchester United? No me interesa este tipo de noticias".

Y añadió: "Quiero quedarme aquí en el Barcelona el mayor tiempo posible. Espero terminar mi carrera futbolística en este club y retirarme aquí".

Próximos partidos
MUN

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Liga de Campeones

03 nov 2026

ROM

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ATM

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Primera División

08 nov 2026

BAR

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El contrato de Fermín López con el Barcelona se extiende hasta el verano de 2031, y esta temporada ha participado en 13 partidos, en los que ha marcado 6 goles y repartido otras tantas asistencias.

 

 

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