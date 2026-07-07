¿Se marchan las estrellas? Una conmoción enorme para los jugadores del Chelsea antes de la nueva temporada

Un reportaje periodístico ha revelado una conmoción tremenda para los jugadores del Chelsea de cara a la nueva temporada, lo que ha desatado una gran indignación entre las estrellas de los Blues.

Según el diario «AS», la tensión domina el vestuario por un problema financiero que recorta los salarios.

La llegada de Xabi Alonso no ha cambiado la preocupación de los jugadores, algunos de los cuales desconocían la cláusula que ahora se aplica.

Al quedarse fuera de las competiciones europeas, la directiva incluyó una cláusula que reduce sus salarios si el club no se clasificaba para la UEFA, como finalmente sucedió.

Todo esto llega tras una temporada desastrosa que dejó al equipo en décima posición en la Premier League.

Los afectados ya notan la fuerte reducción de sus salarios: los titulares del nuevo equipo de Xabi Alonso verán recortados sus sueldos a la mitad o incluso a un tercio. aunque muy inferiores a lo habitual en el mercado de la Premier League.

Algunos representantes han pedido al club que reconsidere los contratos o añada una cláusula de penalización.

La directiva tardó en responder y afirmó: «Todo va bien, pero quien quiera marcharse pagará, al menos, lo que pagamos por ficharlo».

En el caso de Enzo Fernández, la cláusula de rescisión se fijó en 120 millones de euros, la misma cifra que el Chelsea pagó al Benfica.

Palmer, Caicedo y João Pedro también tienen esa cláusula.

Para algunos, como el delantero inglés y el propio Enzo, ya se menciona un posible traspaso.