¿Se marcha ya, tras solo un año, el carísimo fichaje del Ajax? «Quizá quieran venderlo»

Según Mike Verweij, de De Telegraaf, no es descabellado pensar que el regreso de Kasper Dolberg al Ajax dure solo una temporada. El danés fue fichado el verano pasado por diez millones de euros procedente del RSC Anderlecht.

Según el periodista, el próximo verano podría producirse una importante transformación en la plantilla del Johan Cruijff ArenA. «Creo que Cruijff tiene una visión muy diferente a la de Alex Kroes», afirma Verweij.

«La plantilla que han confeccionado Kroes y Marijn Beuker no es, ni mucho menos, lo suficientemente buena», señala el experto en el club refiriéndose al actual equipo del Ajax. Por lo tanto, parece que en Ámsterdam se va a sacar de nuevo la proverbial escoba.

También se esperan cambios en la posición de delantero. La salida de Wout Weghorst no es en absoluto descabellada, aunque, según se dice, a Cruijff le gusta la actitud del experimentado delantero.

«En los entrenamientos se deja la piel. Pero su contrato expira y además cobra bastante. Hay muchas posibilidades de que Weghorst fiche por el FC Twente», afirma Verweij. «Erik ten Hag (director técnico en Enschede, nota del editor) estará encantado con él, lo conoce bien».

El Ajax quiere cubrir la posición de delantero de una forma muy diferente, prevé el observador del club. «El Ajax apostará por un delantero mayor y experimentado con un chico más joven detrás. Creo que quieren volver a tener todas las posiciones cubiertas por dos jugadores y que realmente van a buscar experiencia».

Eso también podría ir en detrimento de la plaza de Dolberg en la plantilla. «No sé si seguirán con Dolberg. Quizás también quieran venderlo», afirma Verweij.