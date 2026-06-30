«Se lo venderemos a otro equipo». El Atlético de Madrid sorprende al Barcelona con Julián Álvarez

El Barcelona ha recibido un nuevo revés en su intento por fichar al delantero argentino Julián Álvarez durante el mercado de fichajes de verano, después de que el Atlético de Madrid se mantuviera firme en su postura de no vender al jugador a su rival catalán, a pesar del deseo de este último de vestir la camiseta de los «blaugranas».

Según el diario español «Marca», el Barcelona mantiene a Álvarez como su prioridad, pero aplazará la operación hasta después del Mundial 2026 para no distraer al jugador.

Aunque el Barcelona mantiene la esperanza, el Atlético se mantiene firme: solo aceptará una oferta adecuada, pero rechaza rotundamente venderlo al Barcelona.

El club colchonero ha trasladado a su entorno que solo aceptará una venta a otro equipo, lo que podría forzar al Barça a buscar alternativas.

El jugador se reunirá con la directiva colchonera tras el Mundial para resolver su futuro, pues ha insinuado que marcharse sería lo mejor para todos y que el club le prometió facilitar su salida si así lo deseaba.

Mientras tanto, el Barcelona aguarda tranquilo: no abrirá nuevas negociaciones hasta que Argentina cierre su participación en el Mundial, pero prepara lo que la prensa llama «el último asalto» para intentar cambiar la postura del Atlético.

El presidente del Barcelona, Juan Laporta, confirmó el interés al afirmar: «Queremos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barcelona», frase interpretada como un mensaje directo a Álvarez.

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