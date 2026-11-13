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Una leyenda de la Bundesliga quiso fichar a Veljko Paunovic hasta el punto de arriesgarse a romper con sus superiores. No mereció la pena en absoluto.

Si hoy le preguntaran al seleccionador de Serbia, Veljko Paunovic, por enero de 2005, probablemente saldría corriendo. Y la sola mención del Hannover 96 seguramente también le despierta sentimientos negativos.

La situación en torno a Paunovic y el Hannover, entonces equipo de la Bundesliga, fue tensándose hacia el final del mercado de invierno de la temporada 2004/05. El club de Baja Sajonia, que disputaba su tercer año de regreso en la máxima categoría tras una larga ausencia, firmaba una buena campaña a las órdenes de Ewald Lienen. A finales de enero de 2005, después de 19 jornadas, ocupaba el sexto puesto y apuntaba a las competiciones europeas.

En principio, por tanto, no había una necesidad urgente de reforzar la plantilla. Ilja Kaenzig, hoy director general del VfL Bochum y entonces responsable deportivo del Hannover, tampoco veía sentido a los fichajes invernales: en su opinión, rara vez aportaban un valor añadido. Su máxima era, por ello, que el 96 no incorporaría jugadores en invierno. Martin Kind, entonces presidente del consejo de supervisión, compartía esa postura, aunque Lienen acabó convenciéndolo de lo contrario.

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Ewald Lienen se acordó de Veljko Paunovic en el Hannover

El legendario entrenador, conocido también por sus etapas en el Hansa Rostock, el 1. FC Colonia o el FC St. Pauli, veía las cosas de otra manera. Quería fichar a mitad de temporada a un delantero que garantizara goles. Aunque el 96 contaba arriba con Thomas Christiansen, Daniel Stendel, Roman Wallner, Leandro y Jiri Kaufmann, ninguno marcaba con una regularidad siquiera cercana a la deseada. Al final de la temporada, Stendel y el mediapunta Jiri Stajner serían los máximos goleadores del equipo en la liga, con apenas seis tantos cada uno.

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Así fue como Lienen se acordó de Paunovic. Conocía al delantero, entonces de 27 años, de la temporada 2002/03, cuando lo había entrenado en el CD Tenerife, de la segunda división española, y había podido comprobar de cerca su capacidad goleadora. Aunque el director deportivo Kaenzig advirtió del «buen funcionamiento del grupo» y no quería ponerlo en peligro, menos aún con el equipo en una posición prometedora en la tabla, Lienen logró sacar adelante el fichaje de algún modo. Poco antes del cierre del mercado, el 96 anunció la llegada de Paunovic.

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«Sé lo controvertido que fue el asunto. Pero lo daré todo para convencer a la otra parte de que Ewald Lienen y yo teníamos razón», dijo el serbio, procedente del Atlético de Madrid. Paunovic no era titular en los Colchoneros, que atravesaban una etapa difícil y estaban lejos de ser, como hoy, un equipo permanentemente entre los mejores de LaLiga española. En diez partidos de la primera vuelta no había marcado ni un solo gol. Por tanto, más allá de su rechazo general a los fichajes invernales, el escepticismo de Kaenzig era comprensible.

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Paunovic habría pasado a ser el mejor pagado del 96

«El club no asume ningún riesgo económico. Lo demostraré de aquí al verano», dijo Paunovic a su llegada. Se refería a que, durante su primer semestre en el 96, hasta el verano de 2005, supuestamente cobraría unos comparativamente modestos 15.000 euros al mes. Además, su contrato con el Atlético había sido rescindido debido a los problemas económicos que atravesaban entonces los Rojiblancos, por lo que el 96 no tuvo que pagar traspaso. Sin embargo, Paunovic firmó por un año y medio, hasta el verano de 2006, con opción a ampliar el contrato otro año. Y, sobre todo, a partir del inicio de la temporada 2005/06 pasaría a ser el mejor pagado del Hannover, con un sueldo de alrededor de un millón de euros anuales.

Las expectativas eran altas. Su compatriota Mladen Krstajic, entonces defensa central del Schalke 04, lo elogió: «Es un jugador magnífico. Tiene mucha calidad con el balón, va realmente bien de cabeza y es lo bastante rápido». Al parecer, el S04, que por entonces todavía mantenía una reñida pugna con el Bayern de Múnich en lo alto de la Bundesliga y acabaría subcampeón, también quería fichar a Paunovic. Al menos, eso aseguró Krstajic: «Es una pena, también habría sido un refuerzo para nosotros».

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¿Habría rendido Paunovic en el Schalke? En el Hannover, en cualquier caso, no consiguió asentarse, en medio de las tensiones mencionadas. «Solo llevamos cuatro días juntos; todavía no puede funcionar todo», dijo tras un discreto debut en la Bundesliga, a principios de febrero de 2005, en una derrota en casa por 1-3 ante el Borussia Dortmund. Lienen había incluido directamente a su fichaje deseado en el once como único punta, pero el recién llegado no convenció.

«Necesito más tiempo para que los demás jugadores entiendan lo que hago y para entender yo lo que hacen ellos», pidió Paunovic, antes de encadenar otras dos titularidades decepcionantes: en el 0-0 en Friburgo y en el 1-4 en casa contra el Werder Bremen. Tampoco cuando la primavera de 2005 empezaba a asomar se apreciaba una influencia de Paunovic en el juego del 96.

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El malestar por Paunovic fue creciendo en el Hannover

«Desde el principio estaba claro que no es otro Andriy Shevchenko», defendió Lienen a su pupilo comparándolo con uno de los mejores delanteros del mundo de aquella época, ganador del Balón de Oro en 2004. «Tenemos que darle tiempo; todavía nos será de gran ayuda».

A mediados de marzo de 2005, Paunovic sí ayudó por primera vez al Hannover al dar la asistencia del gol de la victoria por 2-1 ante el Borussia Mönchengladbach, en casa. Pero, precisamente, aquella sería su última aparición con la camiseta del 96, con la que apenas disputó siete partidos. Una entrevista con kicker en la que Paunovic criticó poco después a la directiva puso fin a su breve etapa en Alemania.

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«Sabía que no me conocían. No sabía que estaban en mi contra. Ni que me utilizarían para un conflicto con el entrenador», criticó con dureza Paunovic a Kaenzig y Kind. «Para que un club funcione, no se puede trabajar unos contra otros. Quien no lo entiende perjudica al club».

Excluyó expresamente a Lienen de sus críticas e insistió: «El conflicto en torno a mí perjudica a todos. También al equipo. De lo contrario, podríamos haber jugado mejor; quizá yo también. Pero no fui yo quien provocó el conflicto». Según se decía en el entorno del vestuario, ya antes había contemplado la posibilidad de marcharse pronto. A ello se sumaba que ya se sabía que su compatriota y director de juego en el centro del campo Nebojsa Krupnikovic se iría en el verano de 2005. Otro motivo para no prolongar su estancia en el Hannover.

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Veljko Paunovic en el Hannover 96: solo siete partidos y mucha tierra quemada

Así, la etapa de Paunovic en el 96 terminó apenas unos dos meses después de que Lienen lo fichara pese a la oposición de los dirigentes del club. Lo único positivo para el Hannover fue que, al firmar el contrato, también se había acordado su rescisión para el verano de 2005. Al menos, aquel fichaje fallido no le supuso más gastos al club. Conviene recordar que, de haberse quedado en el 96, el hoy seleccionador de Serbia habría pasado a ser el mejor pagado de la plantilla.

En lugar de eso, Paunovic regresó a la capital española en el verano de 2005 y firmó por el FC Getafe, club de las afueras de Madrid. Tras un breve regreso al Partizan de Belgrado, el club de su país, dejó el fútbol a finales de 2008, con solo 31 años. Sin embargo, en 2011 tuvo otra etapa de medio año en el Philadelphia Union de la MLS y puso fin definitivamente a su carrera a principios de 2012.

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Después inició su carrera como entrenador. Primero dirigió a la selección sub-18 de Serbia y en 2014 asumió el mando de la sub-20. En el verano de 2015 llevó contra todo pronóstico al título del Mundial sub-20 a un equipo que contaba con futuras estrellas como Sergej Milinkovic-Savic, Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic o Milos Veljkovic. En la final, los serbios derrotaron a Brasil por 2-1 en la prórroga.

Schweinsteiger comparó a Paunovic con Guardiola

Unos meses más tarde se hizo cargo del Chicago Fire de la MLS, donde entrenó, entre otros, a Bastian Schweinsteiger. Paunovic se esforzó mucho por incorporar al campeón del mundo de 2014 y lo visitó en Manchester en 2016, durante su etapa en el United. «Me impresionó mucho», contó la leyenda del Bayern al New York Times sobre el serbio, antes de compararlo con uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, a cuyas órdenes había jugado en el FCB: «Tuvimos una conversación muy buena. Me recuerda en muchos aspectos a Pep Guardiola. En cómo quiere que juegue su equipo y en sus ideas de juego», dijo Schweinsteiger sobre Paunovic.

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Este permaneció en Chicago hasta finales de 2019 y después entrenó en Inglaterra (FC Reading), México (Deportivo Guadalajara y Tigres UANL) y España (Real Oviedo). A finales de octubre de 2025, Paunovic sustituyó al antiguo e icónico mediapunta Dragan Stojkovic al frente de la selección serbia, cuando el fracaso en la clasificación para el Mundial de 2026 era ya casi inevitable.

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Una previsible derrota por 2-0 en Inglaterra en el debut de Paunovic acabó con el sueño mundialista: Albania, segunda y en puesto de repesca, quedó definitivamente fuera de su alcance. A partir de entonces, la misión del nuevo seleccionador era formar un equipo joven y competitivo, capaz de volver a clasificarse para los grandes torneos.

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Hasta ahora, los resultados no respaldan en absoluto a Paunovic. En diez partidos solo ha logrado dos ajustadas victorias por 2-1, ante Letonia y Arabia Saudí. Los otros ocho encuentros terminaron en derrota, al igual que sus cuatro compromisos disputados hasta ahora en la Nations League.

Paunovic subrayó tras el 2-0 ante la selección alemana en Múnich, a principios de octubre, que eso era de esperar, sobre todo frente a rivales como Alemania y Países Bajos. «Somos Serbia, un país pequeño, y necesitamos tiempo para implantar un sistema», protestó ante la pregunta crítica de un periodista por los decepcionantes resultados. «Todos los que están cerca de nosotros saben que trabajamos para revertir el mal ambiente», insistió, recordando que había asumido el mando del equipo en una situación difícil. «Hemos recuperado a nuestros líderes, incorporado a jugadores con talento y estamos construyendo un sistema nuevo. Pero eso lleva tiempo».

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¿Puede Paunovic devolver al fútbol serbio al buen camino?

Si bien los serbios apenas tuvieron opciones en Alemania, sí mostraron aspectos positivos en las dos ajustadas derrotas por 2-1, tanto en la ida como en la vuelta, ante Países Bajos, y también frente a una Grecia fuerte. Para su proyecto, Paunovic ha recuperado, entre otros, a la antigua estrella del Ajax Dusan Tadic, ya de 37 años y ahora en el NEC Nijmegen, después de más de dos años de ausencia. También su antiguo héroe del Mundial sub-20 Milinkovic-Savic vuelve a jugar con Serbia a las órdenes de Paunovic, que apuesta además por otros futbolistas experimentados como Zivkovic, Maksimovic o Aleksandar Mitrovic.

Jugadores de renombre de veintitantos años como el defensa central Strahinja Pavlovic (AC Milan) o el goleador Dusan Vlahovic (Besiktas) deben asumir papeles importantes en el futuro del fútbol serbio. Además, Paunovic quiere desarrollar poco a poco a grandes talentos como Aleksander Stankovic (21 años, Inter de Milán), Vasilije Kostov (18, Estrella Roja de Belgrado) o Mihajlo Cvetkovic (19, RSC Anderlecht).

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Dar un golpe sobre la mesa ante la selección alemana el viernes le vendría bien, en cualquier caso, a la reputación de Paunovic en Serbia. Si lo consigue, tendrá también algo positivo que asociar con Alemania de ahora en adelante. Al menos, mientras nadie mencione al Hannover.