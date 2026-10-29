La Roshn Saudi League sorprendió a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, antes del esperado enfrentamiento ante el Al Khaleej en la competición.

El Al Nassr recibe al Al Khaleej, este jueves, en el estadio Al Awwal Park de Riad, capital saudí, en la duodécima jornada de la Roshn Saudi League.

Y horas antes del partido, el periodista saudí Abdulaziz Al Muraisel confirmó que la Liga Profesional Saudí ha zanjado su postura definitiva sobre el segundo gol del Al Nassr en la portería del Al Fayha.

El Al Nassr venció al Al Fayha por 3-1, en el partido que los enfrentó el pasado viernes en el estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majmaah, en la undécima jornada de la Roshn Saudi League.

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El partido fue testigo del brillo de Cristiano Ronaldo, quien marcó el segundo gol del Al Nassr en el minuto 49, tras convertir en gol con un remate de cabeza un balón que su compatriota João Félix envió de centro desde un tiro libre.

No obstante, algunos usuarios de las redes sociales generaron cierta polémica, al considerar que el gol fue marcado por André Giroto, defensa del Al Fayha, en propia puerta por error, y no por la estrella portuguesa.

Al Muraisel afirmó que el comité de cumplimiento de la Liga Profesional Saudí asignó el gol a nombre de Cristiano Ronaldo, tras dar todos los pasos oficiales para confirmar que fue el autor del tanto, lo que incluyó dirigirse al árbitro del partido entre el Al Nassr y el Al Fayha.

El periodista saudí señaló que la estrella portuguesa fue informada de forma personal sobre la decisión, y que ahora cuenta con 982 goles en su registro goleador.

Este gol se considera de suma importancia para el capitán del Al Nassr, ya que es el número 982 de su carrera, lo que lo deja a solo 18 goles de ser el primer jugador en alcanzar la barrera de los 1.000 goles en la historia del fútbol.