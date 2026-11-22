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Antes de su fichaje récord por el Real Madrid, Yan Diomande pudo haber recalado en un club distinto del RB Leipzig. El equipo de la Bundesliga se adelantó a un club de élite para fichar al excepcional delantero.

Diomande había llegado al RB Leipzig desde el CD Leganés apenas un año antes de fichar por el Real Madrid, después de que el club alemán pagara los 20 millones de euros de su cláusula de rescisión. Sin embargo, según Eduardo Cosin, presidente del equipo español de segunda división, en realidad no estaba previsto vender al marfileño.

«El Mónaco, por ejemplo, estaba muy interesado e hizo todo lo posible por ficharlo», declaró Cosin a RMC Sport. Y añadió: «Al igual que a los demás clubes, les comunicamos que no queríamos negociar. Probablemente se sintieron frustrados al enterarse de que finalmente había firmado por el Leipzig. Pero lo cierto es que tampoco seguimos negociando con el Leipzig».

Entonces, el Leipzig optó por otra vía para cerrar el traspaso. «Simplemente fueron los primeros en ponerse en contacto con la Federación Española de Fútbol para preguntar por nuestros datos bancarios», reveló Cosin.

Getty Images

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Un consuelo: el Leganés obtuvo una cuantiosa plusvalía con Diomande

Un buen consuelo: el Leganés había fichado a Diomande sin pagar traspaso apenas seis meses antes, procedente de la academia deportiva privada DME Academy de Daytona Beach, en el estado estadounidense de Florida . Tras 542 minutos de juego repartidos en diez partidos, dos goles y una asistencia, el Leipzig pagó 20 millones de euros por él. Además, el club español se aseguró el 5 % del beneficio de una futura venta.

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Como Diomande se convirtió apenas un año después en el fichaje récord del Real Madrid por un importe base de 125 millones de euros, ese beneficio asciende a 105 millones de euros. Así, el Leganés cobró otros cinco millones de euros aproximadamente.

En el Leipzig, Diomande había llamado la atención con sus grandes actuaciones. Sumó 13 goles y diez asistencias en 36 partidos. Hasta ahora, el jugador de 20 años también está convenciendo en el Real Madrid.

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Aunque al principio no era titular habitual, ahora es indiscutible para el entrenador Jose Mourinho. Tras 17 partidos, suma cuatro goles y cuatro asistencias.