¿Se le pasó al árbitro una tarjeta roja clarísima en el partido entre Argentina y Suiza? Internet está que arde

Los cuartos de final entre Argentina y Suiza (3-1) siguen dando que hablar. El árbitro João Pinheiro está en el ojo del huracán tras varias decisiones controvertidas.

La segunda amarilla a Breel Embolo, que derivó en roja, fue el momento más comentado. En un principio se sancionó a Leandro Paredes, pero el VAR corrigió la «identidad errónea». Lee aquí por qué esa decisión se ajustó a las normas de la FIFA.

Pese a ello, en Argentina y en el extranjero muchos creen que la FIFA favorece a la Albiceleste. Sin embargo, nuevas imágenes muestran que Suiza también se benefició de una decisión arbitral polémica.

En la primera parte de la prórroga, Ardon Jashari derribó a Nicolás González con dos fuertes golpes en el tobillo.

González quedó tendido un rato mientras Argentina buscaba el gol de la victoria. Pinheiro no sancionó la acción y el VAR tampoco intervino, por lo que Jashari se libró de la roja.

En redes sociales la indignación fue enorme: «Esto fue más rojo que la equipación de Suiza», repitieron muchos usuarios.

El periodista de De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, coincide: «Hay mucho revuelo en las redes sobre un posible favoritismo arbitral hacia Argentina. Esto también podría o debería haber sido roja, pero aquí casi nadie habla de ello», escribe en X.