¿Se le escapó a Gözübüyük una tarjeta roja en el FC Twente-PSV? «No puede quejarse aquí»

Ivan Perisic salió bien parado este domingo por la tarde durante la visita del PSV al FC Twente (derrota por 3-2), o eso consideran al menos los periodistas Rik Elfrink y Jeroen Kapteijns. El croata perdió brevemente los nervios en la segunda parte y golpeó a Robin Pröpper en la cara, pero el árbitro Serdar Gözübüyük lo dejó en tarjeta amarilla.

El incidente tuvo lugar en el minuto 66 en De Grolsch Veste. Pröpper fue con dureza al duelo con Perisic y empujó al jugador del PSV, tras lo cual el atacante se giró de inmediato y reaccionó con vehemencia.

Perisic contactó entonces con la mano en la cara de Pröpper. Gözübüyük estaba cerca de la acción, pero decidió no expulsar al veterano y solo le mostró amarilla.

“Perisic no podía quejarse de que se quedara en amarilla”, escribe Kapteijns, periodista que sigue al PSV para De Telegraaf, en X. “Pröpper lo provoca un poco, pero incluso para un veterano no es inteligente reaccionar así”.

“También hay árbitros que aquí sacan roja”, añade el periodista.

Elfrink también vio que el croata estuvo cerca de la expulsión. “Ivan Perisic juega con fuego, pero Gözübüyük le permite seguir en el campo. El croata perdió ahí por un momento el control y eso también podría haber terminado de otra manera”, escribe el periodista del Eindhovens Dagblad.

Al mismo tiempo, Elfrink pone en duda otra decisión de Gözübüyük. “Justo antes, Ruben van Bommel ve amarilla porque el árbitro al parecer considera que su entrada es excesiva. Mwah”. El extremo izquierdo del PSV vio esa tarjeta por una entrada sobre Pröpper, aunque en esa acción jugó principalmente el balón.







