Ethan Nwaneri no puede quejarse actualmente de falta de minutos. Es muy probable que el inglés supere el martes por la noche, en el partido de Champions League del Borussia Dortmund contra el FK Sabah, los minutos que disputó durante su anterior cesión al Olympique de Marsella. Le bastan 17 minutos en Azerbaiyán para alcanzar también con el BVB los 412 minutos de juego, esta vez en solo ocho partidos en lugar de once.

Sin embargo, Nwaneri estuvo cerca de no sumar los 62 minutos que disputó en el reciente 0-0 ante el Union Berlin. Apenas habían pasado 14 segundos cuando realizó una entrada lateral sobre el exjugador del Dortmund Tom Rothe. Solo cuatro segundos después, Daniel Schlager estaba ante él mostrándole la tarjeta roja. Pero el árbitro se había equivocado y rectificó acertadamente: era amarilla.

En el fondo, esa fue la mejor noticia que el extremo produjo para el BVB el sábado en la capital. Una sanción por tarjeta roja en la liga habría supuesto otro revés, dado que más tarde Konstantinos Karetsas cayó lesionado y estará ausente durante bastante tiempo.

En Köpenick, Nwaneri ofreció una actuación similar a otras que ya había firmado con el Dortmund: participó mucho en el juego, tuvo suficientes contactos con el balón y mostró destellos de peligro, pero casi siempre estuvo desacertado en sus acciones, especialmente a la hora de finalizar. Así, en sus estadísticas solo figura hasta ahora la acción contabilizada como asistencia antes del gol en propia puerta de Albian Hajdari en la victoria por 3-2 en Hoffenheim, en el debut de Nwaneri.

Getty Images

Próximos partidos SAB Liga de Campeones 12:45 BVB Ver

Ethan Nwaneri sigue sin marcar con el BVB

Es, por supuesto, demasiado poco para un jugador ofensivo, del mismo modo que 14 goles en ocho partidos de Bundesliga y Champions League son demasiado pocos para el BVB. «Ahora mismo le falta un gol que le libere de la presión y le ayude a desatascarse», dijo Lars Ricken el fin de semana.

Aun así, el director general deportivo del Dortmund consideró que las actuaciones de Nwaneri habían sido «buenas hasta ahora» y expresó su deseo de que diera cuanto antes el paso decisivo hacia una mayor eficacia en sus acciones: «Lo necesitaremos y, por eso, le daremos todo nuestro apoyo, especialmente ahora que Karetsas volverá a estar de baja».

La tesis de Ricken sobre ese gol liberador podría tener fundamento. Nwaneri, que es el tercero de los nuevos fichajes que más minutos ha disputado hasta ahora, ya estuvo cerca de que las cosas le salieran de otra manera en varias ocasiones. En Stuttgart, por ejemplo, marcó desde una posición de ligero fuera de juego. Su gol de chilena contra el Bremen estuvo precedido por un pitido demasiado temprano para una revisión del VAR tras una supuesta falta de Waldemar Anton sobre Niclas Füllkrug. En ese mismo partido, Nwaneri creó con un gran pase una clara ocasión para Maximilian Beier en la primera mitad.

IMAGO

Ethan Nwaneri también es víctima del previsible juego ofensivo del BVB

También en la reciente y decepcionante actuación contra el Bodö/Glimt (0-1), Nwaneri fue uno de los cuatro suplentes que entraron y contribuyeron a la mejoría del Dortmund en la última media hora. Sin embargo, debería haber sacado más partido de un cabezazo en el que estaba libre delante de la portería y de una ocasión de remate tras un córner poco antes del final.

Cuando habló de Nwaneri hace unas cinco semanas, el entrenador Niko Kovac calificó al cedido por el Arsenal de jugador «muy bueno futbolísticamente». Es indudablemente cierto: el futbolista, que ha disputado 18 partidos con la selección sub-21, destaca por su excelente técnica y dominio del balón. Sin embargo, todo eso sirve de poco si el BVB sigue mostrando un juego ofensivo tan plano y previsible como el que exhibe demasiado a menudo bajo las órdenes de Kovac.

El Borussia sigue dependiendo, la mayoría de las veces, de la calidad individual y las acciones aisladas para superar bloques bajos y defensas muy compactas en el último tercio del campo. Apenas se ven jugadas de ataque estructuradas y coordinadas en las que participen varios compañeros. Por tanto, si un jugador como Nwaneri no logra superar a su rival en el duelo individual, el ataque se apaga rápidamente.

IMAGO

Ethan Nwaneri todavía no ha logrado convencer del todo en el BVB

Esta situación no solo carga a los jugadores ofensivos con una responsabilidad (demasiado) grande sobre el éxito de cada ataque, sino que también deja al descubierto sus debilidades por el carácter de cara o cruz de la mayoría de las acciones. Nwaneri, por ejemplo, pasó demasiado desapercibido en situaciones de uno contra uno, le faltó velocidad o no mostró la precisión necesaria en el pase.

Además, se ha observado que Nwaneri, al igual que Karetsas, se siente más cómodo en el pasillo interior derecho y, sobre todo, en el centro que en un papel abierto cerca de la banda. En determinadas situaciones se mueve por esas zonas, lo que ha aumentado un poco su verticalidad. Sin embargo, eso choca con la estructura ofensiva del Dortmund, que especialmente por la derecha apuesta por jugar por la banda y centrar.

De aquí al próximo parón de selecciones, a mediados de noviembre, habrá más respuestas sobre si Nwaneri es capaz de imponerse en este contexto y poner fin a su sequía goleadora. Si sigue así, los argumentos a su favor deberían perder fuerza, sobre todo si se piensa en el futuro del Dortmund y en la promoción de jóvenes talentos.

IMAGO

¿Se convertirá Mathis Albert en una amenaza para Ethan Nwaneri?

En Berlín, Kovac dio entrada durante 20 minutos al joven Mathis Albert, de 17 años, por primera vez esta temporada en la Bundesliga. Por la experiencia con el entrenador, eso no puede interpretarse como un mensaje para jugadores como Nwaneri. Sin embargo, Albert ya ha dejado entrever, en los 112 minutos que lleva como profesional, que su valentía, su regate y su velocidad pueden generar esas jugadas que tantas veces le faltan al Borussia.

«Estoy muy, muy satisfecho con él. Será muy importante para nosotros en las próximas semanas y meses», dijo Kovac sobre Nwaneri en septiembre. No cabe duda de que el croata le dará nuevas oportunidades para demostrar su valía en un futuro cercano. Lo que sigue sin estar claro es cuándo se cumplirá el pronóstico de Kovac.

Ethan Nwaneri: su carrera como profesional, de un vistazo