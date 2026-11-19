Surgen rumores sobre una salida temprana de Torres
Tras llegar con grandes ambiciones y un precio de 50 millones de euros, Torres estaría teniendo dificultades para convencer plenamente a la directiva del PSG. El exdelantero del Barcelona ha marcado siete goles desde su llegada al club. Sin embargo, no ha vuelto a marcar desde el 20 de septiembre.
Esta prolongada sequía goleadora ha suscitado serias dudas sobre su adaptación y su lugar en la plantilla a largo plazo. El Nacional afirma que una salida temprana es ya una posibilidad real.
Versiones contradictorias desde España
Según esa misma información, el PSG está dispuesto a desprenderse de Torres en enero. La publicación afirma que el Atlético de Madrid tiene un gran interés en él y que ya se han producido conversaciones iniciales.
Sin embargo, esas afirmaciones han recibido un desmentido inmediato. PSG Inside Actus descartó por completo las informaciones procedentes de España. Estas dos versiones contradictorias dejan su futuro inmediato en el aire. Según las informaciones, el asesor deportivo Luis Campos se niega a vender al jugador con una fuerte rebaja y pretende proteger la importante inversión económica del club.
Su falta de gol aumenta la presión en París
Sus siete goles demuestran que sus primeros pasos en París no han sido un fracaso absoluto, pero su reciente sequía es innegablemente preocupante. Además, la competencia por los puestos de ataque en el PSG sigue siendo feroz. Pasar mucho tiempo sin marcar puede convertirse rápidamente en un problema para cualquier delantero que aspire a hacerse con un puesto fijo en el once titular.
Torres debe recuperar pronto su eficacia de cara a puerta para conservar la confianza de su técnico y justificar el enorme coste de su fichaje. Es probable que el club le conceda más tiempo para adaptarse a sus exigentes demandas tácticas.
Se le acaba el tiempo a Torres
Si su rendimiento individual no mejora pronto, la directiva del PSG tendrá que tomar una decisión difícil. Conciliar el valor de mercado del jugador con sus propias expectativas económicas y deportivas podría convertir el asunto en una cuestión muy delicada. Por ahora, la posibilidad de que se marche al Atlético de Madrid en el mercado de invierno sigue siendo un rumor muy discutido.