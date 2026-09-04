El club inglés Liverpool anunció este viernes la contratación del joven defensa francés Djylian N'Guessan, procedente del Saint-Étienne, con la incorporación oficial del jugador a las filas del equipo el próximo enero, dentro del plan del club para reforzar su plantilla con jóvenes talentos.

El Liverpool detalló, a través de su web oficial, que N'Guessan, de 18 años, completará una cesión en el Stade Brest, uno de los clubes de la Ligue 1, antes de comenzar su experiencia con el club inglés.

N'Guessan se formó en las categorías inferiores del Saint-Étienne, antes de tener la oportunidad de participar con el primer equipo en enero de 2025, y desde entonces ha disputado 13 partidos, en los que ha marcado un gol.

En el plano internacional, el defensa francés participó con la selección juvenil de su país en la Copa del Mundo Sub-20 disputada en Chile el año pasado, y contribuyó a que la selección francesa lograse el cuarto puesto en el torneo.

N'Guessan también llamó la atención durante el Europeo Sub-17 el pasado verano, después de marcar cuatro goles, lo que le valió ser incluido en el once ideal del torneo, un indicador del prestigio del que goza entre los talentos franceses emergentes más destacados.

La contratación de N'Guessan por parte del Liverpool se enmarca en la apuesta del club por invertir en jugadores jóvenes, a la vez que le brinda la oportunidad de seguir desarrollándose en la liga francesa antes de dar el salto al ambiente del fútbol inglés.