Las negociaciones para el traspaso del internacional italiano sub-17 se encuentran, por tanto, en la fase final y están a punto de cerrarse. El mediapunta firmará un contrato de larga duración con el club de la Bundesliga.

El anuncio oficial del cambio de club sigue demorándose por el momento, ya que debe esperarse la autorización de la solicitud de la FIFA para menores de edad, que es obligatoria en los traspasos internacionales de menores de 18 años.

Por los servicios del joven talento, el club del Ruhr abonará una cantidad de traspaso de alrededor de un millón de euros al CFC Génova. Scaglione había firmado allí su primer contrato profesional a comienzos de año.

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El BVB ve en Roberto Scaglione potencial para el primer equipo

Que los westfalianos desembolsen una cantidad de este calibre por un jugador de 16 años subraya la valoración deportiva del nuevo fichaje. Por eso, la incorporación no está siendo gestionada por los responsables del centro de alto rendimiento de cantera, Paul Schaffran y Thomas Broich, sino por el director deportivo Ole Book y el director gerente deportivo Lars Ricken.

Aunque en la planificación deportiva el centrocampista está previsto inicialmente para jugar en el sub-19 y en el sub-23, internamente Scaglione es visto ya con perspectiva de primer equipo. El departamento de scouting de grandes talentos había seguido al italiano y cree que puede dar el salto al fútbol sénior.

En la carrera por su fichaje, el BVB se impuso a competidores de renombre. Paris Saint-Germain, Juventus de Turín, Inter de Milán y Bayern de Múnich también habían mostrado interés en incorporarlo, pero acabaron cediendo ante la oferta del Dortmund, que le presentó una perspectiva de salto al primer equipo.

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¿A quién ha fichado hasta ahora el BVB?

El traspaso también podría formar parte de una estrategia ajustada en el mercado de fichajes, escribe el periódico. Si el caso Scaglione evoluciona como se desea, la dirección del club pretende realizar en el futuro con más frecuencia inversiones en talentos internacionales de esta franja de edad.

De hecho, el BVB ya está centrando más su atención en futbolistas jóvenes en el actual periodo de fichajes. Al margen de la incorporación del Joey Veerman, de 27 años, el Dortmund ha sumado principalmente a jugadores de entre 17 y 23 años con Justin Lerma, Kaua Prates, Joane Gadou, Konstantinos Karetsas y Giannis Konstantelias. Para el segundo equipo también fue fichado Takato Yamamoto.

Paralelamente, el club sigue buscando un refuerzo para el lateral derecho con el fin de compensar la salida cedido de Yan Couto al Como. Como candidato aparece el barcelonista Héctor Fort, de 20 años.