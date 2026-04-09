¿Se ignoró la prohibición? Un jugador del FC Twente participa en un programa de debate sobre fútbol

René Wagelaar no espera que muchos jugadores del FC Twente se unan al programa «VoetbalTijd» de Twente FM, pero el espacio ya contó con Younes Taha, cedido al FC Groningen.

Wagelaar, exagente de jugadores, no se anda con rodeos al analizar la situación del Twente cada semana.

Taha fue invitado el martes, algo inusual según el presentador Stèfan Leusink, pues rara vez acuden jugadores con contrato del Twente.

Wagelaar responde: «No sé si eso incluye a Younes, que está cedido al Groningen, pero hemos hablado con el Twente y concluyeron que los jugadores ya no quieren venir».

«El FC Twente me considera demasiado crítico con los jugadores y el juego. El jefe de prensa, Richard Peters, me llamó el año pasado porque creía que era muy negativo con Daan Rots y Michel Vlap».

Wagelaar no está de acuerdo: «Solo doy mi opinión: si un jugador es bueno, lo digo; si no, también».

Wagelaar arremete contra el periodista deTubantia, Leon ten Voorde: «Es un aficionado que hace campaña. No participaré en eso. Si no puedo criticar al Twente, dejaré el programa. Quien quiera venir, es bienvenido; quien no, que no venga».

«Para mí, el FC Twente es el tercer club de los Países Bajos. No tengo nada en contra del Twente, pero allí trabajan personas con la columna vertebral de un mosquito, así que es difícil hablar con ellos», añade Wagelaar, quien subraya que no tiene nada personal contra ciertos jugadores.

Por su parte, Taha no se pronunció sobre este asunto. El delantero de 23 años regresará al Twente al final de esta temporada, donde tiene contrato hasta mediados de 2027.