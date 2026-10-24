Tras el pitido final del partido del sábado por la tarde, Füllkrug, sustituido en el minuto 81, saltó al césped sonriente para celebrar la victoria con sus compañeros. Pero, de repente, la sonrisa del delantero dio paso a una mirada de enfado y se enzarzó en una acalorada discusión con Nadiem Amiri, del Mainz. Los dos internacionales alemanes llegaron a ponerse frente con frente, visiblemente enfadados. Youri Regeer, centrocampista del Werder, tuvo que intervenir para separarlos.

«Amiri no fue del todo respetuoso con mi compañero», aclaró después Füllkrug en una entrevista con DAZN. «Entonces le dije que se calmara».

Amiri, que, a diferencia de Füllkrug, había sido convocado para los primeros partidos de la selección alemana bajo las órdenes del nuevo seleccionador, Jürgen Klopp, explicó por su parte en Sky: «Todo bien. Conozco a Fülle de la selección alemana. Desde el principio del partido hubo algunas cosas que me molestaron mucho. Después de una falta sobre Danny da Costa, Füllkrug no quiso disculparse. Eso ya me enfadó un poco». El centrocampista del Mainz añadió: «Así es el fútbol. Nos llevamos bien, aunque hubo algunos insultos. Pero no hay ningún problema».

Niclas Füllkrug y Nadiem Amiri coincidieron una vez en una convocatoria de la selección alemana

Por cierto, Amiri y Füllkrug solo han coincidido hasta ahora en la selección alemana cuando ambos fueron convocados para los partidos de clasificación para el Mundial de septiembre de 2025. Desde entonces, el jugador que regresó al Werder no ha vuelto a ser convocado y se perdió, entre otros compromisos, el Mundial del verano pasado. Amiri, en cambio, sí participó en él y saltó al campo dos veces como suplente. Más recientemente, fue titular en el debut de Klopp, el empate 1-1 en Países Bajos a finales de septiembre.

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Füllkrug, que regresó a Bremen a mediados de agosto cedido por el West Ham United, está haciendo méritos estos días para volver a la selección alemana. En Mainz adelantó al Werder con dos penaltis transformados (minutos 7 y 25), sus goles séptimo y octavo de la temporada en la Bundesliga.

¿Por qué perdió los papeles Niclas Füllkrug al ser sustituido?

Además del cara a cara con Amiri, Füllkrug protagonizó otro enfado en Mainz. Cuando fue sustituido en el minuto 81, el jugador de 33 años recorrió la zona del banquillo del Werder hasta su asiento protestando y gesticulando con vehemencia. Sin embargo, como subrayó tras el pitido final, no estaba enfadado por la sustitución en sí.

«Me enfadé porque el cambio tardó un poco», explicó Füllkrug. «Unos minutos antes ya había indicado que tenía que salir. Necesitábamos a los once jugadores al cien por cien para mantener el 3-2». Tenía «la sensación de que ya se habían dejado pasar dos o tres ocasiones en las que el balón estaba fuera de juego y no me sustituyeron. Eso me molestó un poco». Entre risas, añadió que su enfado había sido completamente infundado, porque no había sido posible hacer el cambio antes: «Creo que el balón ni siquiera había salido. Así que fue culpa mía».