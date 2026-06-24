Se ha visto una bandera muy polémica y con gran carga política durante el Mundial: los aficionados se muestran indignados

Los aficionados japoneses podrían enfrentar una dura sanción. Durante el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México se vio la «bandera del sol naciente», prohibida según la CNN.

Para el Mundial 2026, la FIFA prohíbe en los estadios símbolos políticos, ofensivos o discriminatorios, como banderas, pancartas, consignas y prendas.

Durante el Japón-Túnez (4-0), apareció en las gradas la bandera del sol naciente, lo que ha generado indignación en China, Corea del Sur e Indonesia.

Este símbolo se asocia con la agresión militar y la dominación colonial de Japón, pues fue usado por el Ejército Imperial durante la Segunda Guerra Mundial en la invasión de países asiáticos como China, Corea del Sur, Filipinas e Indonesia.

Para estos países del sudeste asiático representa un trauma histórico y profundo dolor, por lo que su exhibición en eventos deportivos internacionales está estrictamente prohibida.

La FIFA podría identificar a los aficionados responsables e imponerles una sanción. Por ahora, el organismo no se ha pronunciado sobre los hechos.







