Tras el grave error de Neuer en el primer gol encajado en Augsburgo (2-2) el pasado fin de semana, cuando el portero de 40 años tampoco estuvo acertado, al menos, en el segundo tanto del FCA, surge de inmediato «la pregunta: ¿Se le ha pasado a Manuel Neuer el pitido final?», plantea Slomka en su columna de Instagram La segunda mirada.

El técnico de 59 años fue en su día el primer entrenador de Neuer en el fútbol profesional, en el FC Schalke 04. Le dio al exguardameta de la selección alemana la oportunidad de debutar en la Bundesliga en agosto de 2006 y, algo más de dos meses después, convirtió definitivamente al entonces jugador de 20 años en el número 1 del S04.

«Confié en él entonces porque estaba convencido de su rendimiento. Tenía delante a un portero extraordinario», subraya Slomka, que reclama una sinceridad absoluta al hablar hoy de Neuer: «Ese mismo criterio debe seguir vigente hoy. Por eso, la pregunta decisiva es: ¿quién es lo bastante fuerte para decirle a tiempo a un ganador de semejante talla cuándo ha llegado el momento de parar?»

¿Debería el Bayern sustituir antes a Neuer por Urbig?

Tras su desafortunadísima actuación en Augsburgo, Neuer se enfrenta estos días a un debate público sobre su situación. El veterano guardameta, cuyo contrato termina el próximo verano, previsiblemente pondrá fin a su carrera después de esta temporada. Jonas Urbig, 17 años más joven, suma cada vez más minutos mientras el Bayern lo prepara con mayor intensidad para suceder a Neuer en la portería. El exinternacional Steffen Freund pidió recientemente en Sky90, por ejemplo, adelantar el relevo de Neuer por Urbig y llevarlo a cabo «a más tardar en la segunda vuelta».

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Mientras tanto, en el Bayern los responsables respaldan a Neuer. «Manu ha cometido un error. Seguro que le ha pasado alguna que otra vez en las dos décadas que lleva jugando al fútbol profesional. Por tanto, nosotros no tenemos ninguna duda sobre Manu», subrayó el lunes el director deportivo Max Eberl.

El técnico que impulsó a Manuel Neuer: «Una gran carrera no debe ser un salvoconducto»

Slomka, por su parte, advirtió de que «precisamente la cualidad» que hace grandes a deportistas de tanto éxito como Neuer «puede hacer que les resulte muy difícil parar. Estos campeones han aprendido a vencer las dudas, a desmentir a los críticos y a superar los límites. ¿Por qué iban a creer precisamente ahora que un límite es definitivo?». Según Slomka, es importante que los dirigentes del Bayern y el entrenador Vincent Kompany «evalúen con sinceridad: ¿qué rendimiento ofrece Manuel hoy? ¿Qué necesita el equipo? Y deben atreverse a darle su respuesta». Aunque dos errores, desde luego, no ponen fin a una carrera, «una gran carrera tampoco debe ser un salvoconducto», concluyó Slomka.

Que en el partido de la Liga de Campeones del martes por la noche en casa del Viking Stavanger sea Urbig y no Neuer quien defienda la portería del Bayern no responde, sin embargo, a motivos de rendimiento, sino simplemente a que Neuer vuelve a estar de baja por lesión. «Manu ha notado algo en el pie», explicó Kompany en la rueda de prensa del lunes. La dolencia del guardameta, elegido varias veces mejor portero del mundo, no es especialmente grave, «pero no tiene sentido que asumamos ese riesgo», señaló el técnico del Bayern.

Neuer ya tuvo que parar varias veces la temporada pasada debido a algunos problemas musculares.