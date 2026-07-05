¿Se ha metido él mismo en el asunto? Trump agradece a la FIFA el «regalo extraño»: ¡fue una «injusticia atroz»!

El presidente estadounidense, Donald Trump, agradeció a la FIFA a través de Truth Social tras la suspensión de la sanción al delantero Folarin Balugun, y lo calificó como «la reparación de una grave injusticia».

Trump escribió: «¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y poner fin a esta grave injusticia!», en referencia a la decisión de la Comisión Disciplinaria de suspender la expulsión del jugador en el partido contra Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32 de la Copa del Mundo.

La FIFA, en un comunicado oficial, explicó que, de acuerdo con el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario, se suspende como periodo de prueba la sanción automática de un año impuesta al jugador estadounidense Folarin Balogun, lo que le permite jugar mañana lunes contra Bélgica en Seattle, en los octavos de final.

Se trata de un caso excepcional, pues la Comisión Disciplinaria casi nunca suspende las expulsiones automáticas en grandes torneos.

No obstante, si recibe otra roja por juego brusco en el próximo año, la sanción se hará efectiva y se sumará a la nueva, lo que mantendrá al jugador bajo estrecha vigilancia.

La Federación Estadounidense de Fútbol celebró la medida y afirmó: «Aceptamos la decisión y nos complace que Folarin Balogun pueda jugar mañana. Estamos centrados en el partido contra Bélgica y agradecemos el apoyo de nuestra afición».

Balogun abrió el marcador en el 45’ ante Bosnia y Herzegovina (2-0), pero fue expulsado en el 64’ por una entrada dura a Tarik Mahrumović, decisión que generó polémica.