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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Se ha lesionado?… Bellingham alerta a Inglaterra antes de enfrentar a Argentina

Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
Argentina
World Cup
J. Bellingham
Inglaterra
Argentina
EE. UU.

Preocupación en la concentración de la selección inglesa... ¿Qué le ha pasado a la estrella del Real Madrid?

Medios argentinos reportan que Jude Bellingham se lesionó días antes de la semifinal del Mundial contra Argentina.

El estadio de Atlanta, en Estados Unidos, albergará la semifinal del Mundial 2026 el miércoles por la tarde.

Bellingham, autor de los dos goles ante Noruega en cuartos, había llevado a Inglaterra a la victoria 2-1 tras prórroga.

Tras el partido se le vio tocándose el hombro antes de atender a la prensa.

Además, se le vio sosteniendo la parte superior del brazo mientras recibía indicaciones del seleccionador Thomas Tuchel.

World Cup
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
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Argentina
ARG


Según el diario inglés «Metro», que cita al canal argentino TyC Sports, el cuerpo médico de Inglaterra vigila su evolución.

Se afirma que la estrella del Real Madrid podría tener que usar una venda para intentar clasificar a la final y enfrentar al ganador de España o Francia.

Sufrió un golpe ante Noruega y habló con el fisioterapeuta Steve Kemp en el descanso, pero siguió jugando con molestias.

Se perdió el inicio de la temporada 2025/26 tras operarse el hombro en julio, lo que le dejó una gran cicatriz.

Tras la cirugía, el jugador admitió: «El dolor ya no es intenso, estoy harto de jugar con una férula».

La selección inglesa trabaja para que el exjugador del Borussia Dortmund supere sus temores de una nueva lesión antes del duelo contra Argentina.

Además, lucha por el Botín de Oro: lleva seis goles, solo dos menos que Kylian Mbappé y Lionel Messi.

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