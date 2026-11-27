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El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, cerró su rueda de prensa sobre el partido ante el Deportivo Alavés de LaLiga con una divertida anécdota.

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Todo ocurrió después de que Mourinho señalara a uno de los periodistas presentes y revelara que era su primo Pedro Mourinho, que trabaja en la cadena CNN Portugal, antes de lanzar un mensaje irónico sobre el trato que recibe en su país.

Según el diario español Marca, Mourinho dijo entre risas: «Este que está aquí es mi primo, es uno de los mejores periodistas de Portugal, pero se ha ido a un grupo que me trata muy mal y no puedo hablar con él».

Las palabras de Mourinho llegaron en tono de broma, pero encierran mucho significado, ya que el técnico portugués es muy consciente del volumen de críticas y presión que sufre en su país.

El regreso de Mourinho al Benfica ya había despertado enormes expectativas: muchos esperaban que su llegada cambiara de inmediato el rumbo del equipo y que fuera capaz de lograr algo parecido a un milagro.

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Sin embargo, los resultados y el rendimiento no estuvieron a la altura de esas aspiraciones, por lo que las críticas se endurecieron, hasta el punto de que los comentaristas portugueses llegaron a cuestionar públicamente las capacidades de Mourinho y su trayectoria como entrenador.

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Entre las frases que tuvo que escuchar durante su última etapa en Portugal figuraba esta: «Se ha hecho mayor, su carrera ha terminado y no entiende nada».

Marca señaló que estas duras críticas contrastan con el prestigio del que Mourinho sigue gozando fuera de sus fronteras, ya que su figura continúa despertando admiración y respeto en otros países, mientras que el nivel de expectativas y presión que se le impone en Portugal parece jugar en su contra, pese a ser uno de los entrenadores más destacados de la historia del país.

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Por eso, la presentación de su primo no fue una simple anécdota familiar, sino que se convirtió en la ocasión para que el técnico portugués lanzara un nuevo mensaje crítico, esta vez con una sonrisa, sobre la forma en que siente que se le trata en su propio país.

Un regreso especial

El portugués José Mourinho volvió a dirigir al Real Madrid en el verano de 2026, un paso que devolvió su nombre al primer plano del fútbol español, después de que la directiva del club blanco decidiera recurrir de nuevo a su experiencia para dirigir al primer equipo, con un contrato hasta el 30 de junio de 2029.

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El Real Madrid anunció oficialmente el nombramiento de Mourinho el 11 de junio de 2026, con lo que el técnico portugués inicia su segunda etapa en el Santiago Bernabéu, tras una primera entre 2010 y 2013 en la que dejó una huella evidente en la historia del club.

El primer mandato de Mourinho estuvo marcado por una intensa rivalidad con el Barcelona de Pep Guardiola, en una de las épocas más apasionantes de la historia del fútbol español, en la que los partidos entre ambos equipos se convirtieron en una gran batalla táctica y mediática. El técnico portugués logró llevar al Real Madrid a conquistar la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

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Su nuevo regreso responde al deseo de la directiva del Real Madrid de recuperar el carácter competitivo del equipo y aprovechar la experiencia de un entrenador con un amplio historial en las grandes competiciones, además de su capacidad para gestionar vestuarios que reúnen a algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Desde que asumió el cargo, Mourinho se ha centrado en construir un bloque colectivo más sólido, dando gran importancia a la disciplina táctica y al trabajo defensivo, sin descuidar el potencial ofensivo del equipo.