Compartir Sigue a GOAL en Google

África espera este martes un fallo que podría cerrar uno de los casos más polémicos de la historia del fútbol africano, después de que varias fuentes revelaran que en la Federación Marroquí existe plena confianza en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificará a la selección de Marruecos como campeona de la Copa Africana de Naciones.

Anuncios

Según el diario español «Marca», Marruecos confía en conservar el título en un caso que sigue abierto desde la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos, disputada el pasado 18 de enero, que pasó de ser un partido sobre el césped a un litigio judicial que se ha prolongado durante meses.

A mediados del pasado mes de marzo, la Confederación Africana de Fútbol decidió retirar el título a Senegal, que lo había ganado sobre el terreno de juego gracias a un gol de Pape Gueye en la prórroga, y otorgárselo a Marruecos. La decisión llegó tras las denuncias presentadas por la Federación Marroquí, en las que se señalaba que los jugadores senegaleses habían abandonado el partido por considerar que el arbitraje estaba sesgado en su contra.

La decisión del organismo africano se basó en el artículo 82 del reglamento de la Copa Africana de Naciones, que establece que «si un equipo, por cualquier motivo, se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del tiempo reglamentario sin la autorización del árbitro, se le considerará perdedor y quedará eliminado del torneo». En consecuencia, el partido se adjudicó automáticamente a Marruecos por 3-0.

Según «Marca», una fuente cercana al caso aseguró que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha estudiado el expediente durante meses y ha analizado todos los argumentos presentados por ambas partes, antes de inclinarse, con base en el marco jurídico del torneo, por ratificar la decisión de la Confederación Africana, lo que significaría que el título se queda en Marruecos.

Anuncios Anuncios

El responsable añadió que los dirigentes de la Federación Marroquí tratan la filtración con cautela, pero consideran que su posición jurídica es sólida y que la retirada del rival del terreno de juego constituye una infracción clara del reglamento que no se puede pasar por alto, aunque el objetivo inicial de Senegal fuera protestar por decisiones arbitrales.

Related Topics

Como era de esperar, Senegal presentó una demanda para conservar el título y recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. La Federación Senegalesa declaró que «esta decisión es injusta, sin precedentes e inaceptable», y reiteró que no renuncia al título que sus jugadores conquistaron sobre el terreno de juego.

Durante los últimos meses, Senegal se ha esforzado por mostrar al mundo su orgullo por el título de la Copa Africana de Naciones y ha exhibido sus medallas con orgullo, en un mensaje claro de que se considera la campeona legítima del torneo y de que no aceptará que se le retire el título por una decisión administrativa.

Anuncios

Otras fuentes aseguraron que el fallo que se espera, sea cual sea, generará una enorme polémica en el continente, ya que el caso ha trascendido lo deportivo para entrar en el terreno jurídico y ético: cómo actuar ante el abandono de un partido, cuáles son los límites de la protesta contra el arbitraje y cómo proteger la integridad de las competiciones.

Si se cumplen las previsiones y se ratifica el título de Marruecos, Brahim Díaz podrá seguir presumiendo de ser el único jugador del Real Madrid que ganó un título la pasada temporada, un detalle que refleja la enorme carga simbólica que tiene este trofeo para la selección marroquí y sus jugadores.

Anuncios

Por otro lado, el fallo abrirá la puerta a una nueva etapa de polémica, ya sea con la aceptación de la decisión por parte de Senegal y la búsqueda de otras vías legales, o con la exigencia de sus aficionados y dirigentes de revisar el reglamento del torneo para evitar que se repita un escenario similar en futuras ediciones de la Copa Africana de Naciones.

La decisión oficial del Tribunal de Arbitraje Deportivo sigue siendo la única que zanjará este caso hasta que se anuncie oficialmente mañana. Lo que se dice ahora no pasa de filtraciones periodísticas y opiniones de fuentes, a la espera de la palabra de la justicia deportiva, que determinará de forma definitiva quién es el campeón de África.