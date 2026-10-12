El Manchester City no pudo disfrutar demasiado de su gran victoria ante el Liverpool (3-0) en Anfield, después de que el caso de las infracciones financieras imputadas al club se impusiera al eco del triunfo, en medio del aumento de las críticas en la prensa inglesa sobre el valor de sus resultados antes de que se emita el fallo definitivo en el caso.

El diario francés L'Équipe puso el foco en el cambio en la forma en que los medios ingleses abordan las victorias del equipo del técnico Pep Guardiola, señalando que el triunfo ante el Liverpool, en la época de los grandes duelos entre Guardiola y Jürgen Klopp, habría encabezado los titulares deportivos, pero las acusaciones financieras ya proyectan su sombra sobre los logros dentro del campo.

El caso se remonta a 114 presuntas infracciones financieras de la normativa de la Premier League, relativas al periodo comprendido entre 2009 y 2018, acusaciones que el Manchester City niega, mientras la espera de la decisión final sigue generando polémica sobre el futuro del club y sus resultados.

Por su parte, el diario The Guardian consideró que el fútbol ha pasado a un segundo plano, y se preguntó por el valor real de las victorias del Manchester City ante la posibilidad de sanciones, y si sus resultados actuales seguirán teniendo relevancia cuando se emita el fallo, estimando que la incertidumbre que rodea el caso persigue todo lo que logra el equipo.

Por su lado, el diario The Independent describió la situación como "insoportable", señalando que hablar de las consecuencias del caso es distinto de sentir el absurdo al seguir un partido cuyo valor final puede verse afectado por lo que resulte de los procedimientos legales.

El diario The Telegraph, en cambio, calificó el panorama de "farsa", y apuntó a la dificultad de ignorar las celebraciones del club ante el clima excepcional que rodea el caso.

La polémica se extendió a los programas deportivos, ya que la BBC Radio dedicó un debate a la pregunta de si la Premier League se había convertido en una "farsa", mientras que Gary Neville, exestrella del Manchester United y analista de Sky Sports, adoptó una postura más contundente.

Neville dijo tras la victoria del Manchester City sobre el Liverpool que estaría encantado de quedar eximido de comentar los partidos del equipo durante los próximos meses, hasta que se emita el fallo en el caso.

A pesar de la creciente polémica, el Manchester City continúa peleando por el liderato de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal, mientras se prepara para enfrentarse al Paris Saint-Germain el miércoles en la Liga de Campeones, en una nueva prueba en la que espera mantener sus resultados positivos lejos de las crecientes presiones fuera del campo.