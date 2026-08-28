«De verdad me cuesta mucho ver cómo va a cambiar esto», dijo Huth, que conoce perfectamente la Premier League tras 322 partidos y que fue campeón de Inglaterra con el Leicester City en 2016, en el pódcast In The Mixer de All Out Football sobre la situación de Wirtz en los Reds.

El jugador de 23 años es «obviamente un buen futbolista», pero Huth advirtió que la Premier League podría quedarle demasiado grande a Wirtz en el aspecto físico: «Con su físico tiene verdaderos problemas», afirmó el exjugador de 42 años, que disputó un total de 19 partidos internacionales con Alemania y participó en el Mundial de 2006 disputado en casa.

En 2025, el Liverpool había pagado a Bayer Leverkusen una cantidad fija de nada menos que 125 millones de euros para llevarse a Wirtz a Inglaterra. La primera temporada del talentoso mediapunta en Anfield Road fue irregular en líneas generales y Wirtz todavía no ha podido cumplir las altas expectativas pese a algunas buenas fases puntuales. Ahora, bajo las órdenes del nuevo entrenador Andoni Iraola, todo debe ir mejor en el segundo año y llegar el despegue definitivo.

¿Qué dice el propio Florian Wirtz sobre su situación en el Liverpool?

«Yo diría que he mejorado en casi todos los aspectos. En lo que respecta a mi nivel físico, sin duda», dijo Wirtz recientemente en una entrevista con RTL y Sky, contradiciendo entre otros la valoración de Huth. «También en los entrenamientos tengo que ir casi al límite cada día, porque aquí simplemente hay jugadores que también entrenan cada día al máximo y tienen esa calidad. Uno mismo también tiene que estar a un buen nivel», explicó el internacional alemán.

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Huth, sin embargo, es poco optimista respecto al futuro de Wirtz en las islas británicas y también criticó la actuación del mediapunta en el arranque de la nueva temporada de la Premier League ante el Newcastle United (2-2) el pasado fin de semana: «Su lenguaje corporal también es un poco malo», dijo Huth sobre Wirtz. Huth no cree que este último pueda enderezar la situación pronto e incluso pone sobre la mesa una salida anticipada: «Probablemente hasta Navidad estudiarán traspasarlo si no mejora, porque se ha convertido en un problema caro para el Liverpool», explicó el excentral.

Hace poco, el icono del Liverpool Jamie Carragher también se había pronunciado en una línea similar a la de Huth. «No se puede seguir así. No funciona. No funcionó la temporada pasada. Simplemente creo que poco a poco está llegando el momento en que ya no encaja en el equipo», dijo el exdefensa de los Reds en Sky Sports sobre Wirtz.