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Una estrella del Real Madrid desperdició una ocasión inmejorable para asentarse en el once del conjunto blanco, tras ofrecer una imagen pobre en el partido ante el Celta de Vigo de ayer sábado.

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El Real Madrid se sobrepuso a su discreto rendimiento para remontar ante el Celta de Vigo y sumar su novena victoria consecutiva.

El equipo de Mourinho, que sufrió cambios en la alineación a causa del parón internacional, ofreció una imagen gris en la primera parte (0-1), pero reaccionó tras el descanso gracias a la aportación de los suplentes, con Vinícius y Espí a la cabeza, para acabar ganando por 2-1.

El técnico portugués introdujo cambios en su once inicial y dio entrada a tres jugadores que no han sido titulares habituales: Trent Alexander-Arnold, Carreras y Camavinga.

Los tres fueron sustituidos en la segunda parte, y el inglés no supo aprovechar la nueva oportunidad que le brindó Mourinho, por lo que fue uno de los jugadores señalados tras el partido.

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Según el diario «Mundo Deportivo», el exjugador del Liverpool no aportó nada reseñable en ataque y dejó su banda desguarnecida en la jugada que acabó en el primer gol, obra de Pablo Durán.

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Trent puso ocho centros al área, de los cuales solo tres fueron precisos, recuperó seis balones y ganó el único duelo que disputó, según los datos de Sofascore.

El pobre rendimiento de Trent volvió a dar la razón a Mourinho en su decisión de situar a Fede Valverde como lateral derecho.

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La reconversión del uruguayo en lateral es una de las razones por las que el Real Madrid ha alcanzado su mejor nivel y sus mejores resultados de los últimos años.

El papel del inglés ha quedado relegado a un segundo plano, y solo es titular cuando Valverde, uno de los jugadores con más partidos disputados, necesita descanso.

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Así ocurrió en la victoria ante el Racing, en la que Alexander-Arnold jugó los 90 minutos de un partido al que el uruguayo no llegó por molestias, y también fue titular ante el Celta de Vigo, con Valverde en el banquillo.

Y con Dumfries disponible, todo apunta a que el exjugador del Liverpool es la tercera opción de Mourinho para el lateral derecho.

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Emocionante victoria del Real Madrid

El Real Madrid se libró de la trampa del Celta de Vigo, tras remontar un gol en contra y firmar una emocionante victoria por 2-1 el sábado por la noche en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la 13.ª jornada de LaLiga.

El conjunto blanco sufrió ante la presión de su rival antes de decidir el duelo con un gol en los minutos finales, para seguir persiguiendo al Barcelona en la lucha por el liderato.

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El encuentro también supuso el regreso del brasileño Vinícius Júnior a la convocatoria, tras cumplir su sanción de cuatro partidos por su expulsión ante el Villarreal, aunque comenzó en el banquillo y entró en la segunda parte.

Jude Bellingham (min. 66) y Carlos Espí (min. 85) marcaron los dos goles del Real Madrid ante el Celta de Vigo.

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El Real Madrid suma 33 puntos y es segundo en la clasificación de LaLiga, a tres puntos del líder, el Barcelona.

Por su parte, el Celta de Vigo se quedó con 13 puntos, en la 14.ª posición de la tabla.