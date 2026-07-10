Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Se ha convertido en jugador de Bélgica... Un extraño error pone al árbitro del partido contra España en una situación embarazosa

España vs Belgium
España
Belgium
World Cup
M. Oliver
D. Olmo
España
Bélgica
EE. UU.
Inglaterra

Una de las imágenes más curiosas del Mundial

El árbitro inglés Michael Oliver vivió un momento embarazoso tras un extraño error en el partido España-Bélgica del Mundial 2026.

El viernes, en el estadio SoFi de Los Ángeles, dirigió el segundo duelo de cuartos de final del Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

En el minuto 35, cuando Dani Olmo intentó pasar el balón desde el borde del área, Oliver cometió un error garrafal.

Cuando el jugador del Barcelona intentó alcanzar el balón, se topó con el árbitro, que parecía uno más de los belgas bloqueando el paso.

El árbitro detuvo el juego de inmediato ante las protestas españolas y tuvo que disculparse antes de reanudar con un saque de banda.

Es su cuarto partido en el Mundial 2026: dos de grupo y uno de octavos.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google