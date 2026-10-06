¿Se ha cerrado su etapa? La estrella de Francia genera tensión con Zidane sin motivo aparente

El francés Adrien Rabiot, estrella del Milan, molestó al cuerpo técnico de la selección de su país dirigida por Zinedine Zidane, tras entrar como suplente de Eduardo Camavinga al final del partido ante Bélgica el pasado lunes.

Adrien Rabiot (31 años), uno de los jugadores más destacados de la selección francesa bajo las órdenes de Didier Deschamps, se incorporó al equipo galo en el primer parón internacional de Zinedine Zidane.

El centrocampista fue titular ante Turquía (1-0) e Italia (1-1), pero se quedó en el banquillo ante Bélgica (1-0), y el pasado lunes entró como suplente tardío ante Bélgica (4-1), para sustituir a Eduardo Camavinga en el minuto 88.

Según Jean-Louis Tourre, comentarista del canal RMC, los momentos previos a su entrada provocaron cierta tensión dentro del cuerpo técnico de la selección francesa.

Lo explicó en el programa «After Foot» de la radio «RMC»: «Su calentamiento fue demasiado lento, hasta el punto de que ni siquiera llevaba puestas sus botas, lo que sorprendió al cuerpo técnico de la selección francesa, porque no entendían el motivo de la lentitud de su calentamiento».

El jugador del Milan entró al campo instantes antes de que Michael Olise marcara el tercer gol de Francia, y después tuvo un papel decisivo en la construcción de la jugada que acabó en el último tanto, cuando cedió el balón a Rayan Cherki por la banda derecha del centro del campo antes de avanzar para generarle espacio. A continuación, el exjugador del Lyon envió un magnífico centro a Désiré Doué, que a su vez se lo cedió a Olise, quien marcó su segundo gol (4-1, minuto 91).

Con el pitido final, Adrien Rabiot fue el primer jugador al que recibió Zinedine Zidane en la línea de banda, pero la aparición del exjugador del Paris Saint-Germain y del Marsella, durante un breve lapso, no convenció a Daniel Riolo, comentarista del programa «After Foot», que considera que el subcampeón del Mundial de 2022 ya no tiene sitio en la selección francesa. Declaró: «Hay que pasar página con Rabiot, poner a Da Cunha en el centro del campo y a Camavinga en este equipo».

El periodista ya había criticado a Rabiot tras el empate 1-1 ante Italia el viernes, y dijo: «En el centro del campo, no veo qué le aporta al equipo. Quiero un jugador más dinámico, con más capacidad para cambiar el ritmo de juego; prefiero a Camavinga y a Manu Koné».







