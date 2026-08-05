¿Se ha caído el fichaje? El Leipzig sorprende al Real Madrid con un comunicado oficial sobre Diomandé

El extremo marfileño Yan Diomande se incorporó a los entrenamientos del Leipzig, en medio de las negociaciones en curso para su traspaso al Real Madrid.

Y mientras parecía que el acuerdo estaba a punto de cerrarse, el club alemán sorprendió a todos con un mensaje de bienvenida dirigido directamente al jugador en la concentración de entrenamiento.

El Leipzig señaló a través de sus cuentas en las redes sociales: "Bienvenido de vuelta a la concentración, Yan. Tras recuperarse de la infección, Yan Diomande ha regresado a los entrenamientos".

El diario "As" afirmó que ese mensaje equivale a una declaración de intenciones del club alemán, que da a entender que aún no se ha alcanzado un acuerdo sobre el traspaso.

En las últimas horas, se daba por hecho que el acuerdo entre el Leipzig y el Real Madrid por el traspaso de Diomande se había resuelto definitivamente y que el jugador ni siquiera viajaría con el resto de sus actuales compañeros a la fase de preparación.

Sin embargo, la ausencia de un acuerdo definitivo sigue prolongando las negociaciones. Y el futuro de Diomande continúa siendo incierto, a la espera de que se resuelvan todas las cuestiones para que el Real Madrid pueda fichar a un jugador por más de 100 millones de euros.







